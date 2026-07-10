Claudia Sheinbaum felicita a Abelardo De La Espriella por triunfo en elecciones

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, le envió una carta al presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella. Es importante recordar que Sheinbaum había dicho que esperaría los resultados del escrutinio para referirse al tema.

“Confío en que, con base en el diálogo y el respeto mutuo, contribuiremos a profundizar los intercambios económicos y comerciales, así como los entendimientos regionales y multilaterales en beneficio de nuestras naciones”, le dice en la carta Sheinbaum a De la Espriella.

Es importante recordar que la mandataria mexicana en una declaración pública había dicho que esperaría los resultados de los escrutinios para referirse al tema.

“Vamos a esperar a que termine el conteo, este es un conteo preliminar, y como siempre hacemos en México esperamos a que ya venga el conteo definitivo que incluso puede llegar a los primeros días de agosto. Vamos a esperar para entonces felicitar a quien haya obtenido el triunfo”, dijo Sheinbaum tras los resultados del preconteo.



En la carta la mandataria mexicana también le hizo un reconocimiento a los colombianos por la jornada electoral.

“Al tiempo de felicitarlo por su triunfo, extiendo mi reconocimiento al pueblo colombiano por su espíritu democrático en la reciente jornada electoral. La relación entre México y Colombia es el resultado de profundos lazos de amistad y principios compartidos que nos hermanan como pueblos latinoamericanos”, escribió Sheinbaum.

