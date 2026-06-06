Colombia y Perú fortalecerían política de seguridad si ganan Abelardo y Keiko

A un día de la segunda vuelta presidencial en Perú, el candidato Abelardo de la Espriella sostuvo una conversación telefónica con Keiko Fujimori, quien mañana disputará la Presidencia de Perú. De la Espriella manifestó su respaldo a Fujimori y propuso una alianza estratégica entre ambos países para enfrentar el avance del crimen transnacional en América Latina.

Durante una videollamada entre los dos aspirantes a la Presidencia, el candidato colombiano destacó la necesidad de construir una agenda común que permita fortalecer la cooperación en materia de seguridad, comercio y defensa de las instituciones democráticas.

Keiko, como yo, se enfrenta en Perú a un candidato de izquierda radical y mañana vivirá una jornada decisiva para la democracia de la región.



Al pueblo peruano le envío un saludo fraternal, con el deseo de que elija bien por la salud de su República y por el futuro de toda… pic.twitter.com/eIvWLBqcXV — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) June 6, 2026

“Si Dios nos lo permite, vamos a estar juntos como presidentes, tú de Perú y yo de Colombia. Y vamos a estrechar los lazos entre dos países hermanos que pueden tener una relación inmejorable a nivel comercial y en la lucha contra el crimen transnacional. Es hora de que Perú tenga una presidenta de tus cualidades, de tu patriotismo y de tu compromiso. Has sido una luchadora incansable por la democracia”, expresó De la Espriella al referirse a Fujimori.

El candidato colombiano señaló que Colombia y Perú tienen la oportunidad de abrir una nueva etapa de trabajo conjunto entre dos naciones hermanas, especialmente frente a desafíos compartidos como la criminalidad organizada y las amenazas a la estabilidad regional.



Entre los principales puntos planteados por ambos líderes se encuentra el fortalecimiento de las relaciones comerciales, el impulso de los vínculos de amistad entre los dos países y una estrategia coordinada para combatir el crimen transnacional, considerado uno de los principales retos para la seguridad de la región.

Por su parte, Keiko Fujimori destacó la importancia de consolidar una agenda de cooperación con Colombia y manifestó su disposición a trabajar de manera conjunta para fortalecer los lazos bilaterales.

“Abelardo, tenemos un reto enorme. Soy absolutamente consciente de la necesidad de luchar contra la criminalidad organizada y ahí te pido, primero, que cuentes con el Perú y yo también poder contar contigo. Me encanta poder trabajar juntos de la mano. Le vamos a dar un impulso a las relaciones de amistad y a las relaciones comerciales como corresponde. Me falta que la región esté girando; faltamos tú y yo”, señaló la dirigente peruana.

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Ambos coincidieron en que América Latina enfrenta desafíos comunes relacionados con la expansión de las redes criminales internacionales, el deterioro de la seguridad y la necesidad de preservar la estabilidad democrática. En ese sentido, consideraron fundamental avanzar en mecanismos de cooperación regional que permitan responder de manera coordinada a estas amenazas.