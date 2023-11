¿Quién es el alcalde de Santa Marta? Tribunal enreda pelea entre Jorge Agudelo y Carlos Pinedo

Sigue la polémica en la capital del Magdalena por la decisión del tribunal Superior de Santa Marta sobre la alcaldía de esta ciudad de tumbar la tutela que permitió la inscripción de Jorge Agudelo como candidato por el movimiento Fuerza Ciudadana, quien, luego de las elecciones y los escrutinios, resultó electo.

La Registraduría, luego de recibir la notificación de fallo, deberá designar como candidato al segundo en votos que, en este caso, es Carlos Pinedo , del movimiento Santa Marta Sí Se Puede.

Sobre el fallo

De acuerdo con el fallo, la acción de tutela que permitió la inscripción de Agudelo "se torna improcedente debido a la falta de legitimación en la causa formuladas por los interesados”.

Asimismo, el Tribunal de Santa Marta también dice que revocar la elección de Jorge Agudelo no es un acto en contra de quienes lo eligieron, sino en contra del partido Fuerza Ciudadana, “a quienes les fue revocada la candidatura por no cumplir con las exigencias legales y constitucionales que allí se definieron”.

¿Qué dicen los candidatos?

Jorge Agudelo, alcalde electo de Santa Marta , ratificó en Mañanas Blu que fueron los ganadores y rechazó la decisión del tribunal.

"Fuimos los ganadores, no solamente en los escrutinios, sino desde el mismo 29 de octubre que el pueblo depositó la confianza en Fuerza Ciudadana y Jorge Agudelo para continuar con el cambio en Santa Marta. Ese día ganamos las elecciones que se ratificaron luego con los escrutinios zonales y luego se consolidan con los escrutinios municipales. La decisión del tribunal la hemos denominado como una infamia, un adefesio que está ligado sin duda a la corrupción. ¿Cómo es posible que a la fecha de hoy el tribunal pretenda suspender los derechos de una persona que ya participó en las elecciones?", indicó Agudelo.

A su vez, manifestó que en todas las fases que ha tenido su elección lo ratifican como ganador.

"Todas las fases nos han dado ganadores y hoy pretenden por esa fase de inscripción turbar todas las demás fases que tiene.

"Somos la única capital de Colombia que no ha entregado credencial en Santa Marta"

De acuerdo con Agudelo, es "insólito" que Santa Marta sea la única ciudad en la que no se haya entregado la credencial para alcalde.

"Es sorprendente que la única capital de Colombia que no ha entregado la credencial es Santa Marta. Los últimos diez días hemos denunciado a esa comisión escrutadora por la dilación y el gota gota que han venido haciendo es que no han resuelto las apelaciones. Es algo insólito, llevamos 27 días en escrutinio en esa comisión. No está en firme su elección y hoy este fallo es inocuo", sostuvo.

¿Qué dice Carlos Pinedo?

"Se han dicho tantas cosas y estos señores de Fuerza Ciudadana son muy dados a mentirle al país y a mentir en todos los rincones de la ciudad de Santa Marta. Siempre hemos manifestado que en Santa Marta se cometió un fraude desde el mismo momento en el que se hicieron las elecciones, pero vamos a hablar del fallo de tutela. El señor Jorge Agudelo se inscribió, fue candidato, creo que fue el 10 o el 12 de octubre. Sencillamente lo que está fuera de término no existe. Nosotros nos sometimos a la ley, todos los candidatos, pero Agudelo no se sometió a la ley, no se sometió a las reglas del juego, pero no hubo una tutela. El juez constitucional de tutela que le otorgó la oportunidad de ser candidato en primera instancia, eso fue un fallo muy cuestionado, pero hay que ser respetuosos de las instituciones", explicó.

Sobre el fallo

"Hoy un juez de tutela de mayor jerarquía, el Tribunal del departamento de Magdalena, le dice a Jorge Agudelo, a usted en ningún momento se le ha violado un derecho fundamental, ni a usted ni a su partido, lo que quiere decir que sus votos son nulos, así de sencillo", dijo.

¿Por qué se tendría que devolver el proceso o anular una candidatura que en primera instancia se avaló?

"Lo que pasa es que en ningún momento fue un hecho superado porque volvemos a lo que dice el fallo de tutela, jamás se le se le violó un derecho fundamental. Están acostumbrados a mentirle al país. Los escrutinios en Santa Marta no han terminado, yo no sé por qué ellos dicen que ganaron. Nosotros tenemos más de 300 apelaciones, más las de otros candidatos que tienen otras reclamaciones. Han querido generar una sensación de triunfo", enfatizó.

