Crecen los rechazos al anuncio de desobediencia civil de Iván Cepeda

El anuncio del excandidato presidencial Iván Cepeda de promover una estrategia de desobediencia civil tras los resultados de las elecciones presidenciales desató una ola de reacciones en distintos sectores políticos y gremiales del país. Congresistas, partidos y dirigentes coincidieron en rechazar la iniciativa y pidieron respetar el mandato otorgado por las urnas y la institucionalidad.

Uno de los que se pronunció fue el senador Mauricio Gómez Amín, quien le pidió aceptar el resultado electoral y asumir una oposición desde el Congreso: "La democracia exige grandeza para ganar, pero también para perder", afirmó el congresista, quien sostuvo que promover la desobediencia civil desconoce la voluntad expresada por los ciudadanos.

Senador Iván Cepeda: sea varón y reconozca con gallardía su derrota!



La democracia exige grandeza para ganar, pero también para perder. En lugar de promover la desobediencia civil, prepárese para ejercer una oposición seria y trabajar por Colombia desde el Senado. Eso también… pic.twitter.com/KfYVXSZd0B — Mauricio Gómez Amín (@MauricioGomezCO) June 30, 2026

El Partido Conservador también rechazó la convocatoria, al considerar que desconoce el Estado de Derecho y puede incentivar escenarios de confrontación. Además aseguraron que "Colombia no necesita más confrontación; necesita responsabilidad, respeto por la democracia y la defensa irrestricta de sus instituciones", y además pidieron rodear al presidente electo, Abelardo De La Espriella, y respetar la institucionalidad.