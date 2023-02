“Creo haberle servido al país honorablemente”: Uribe

El expresidente Álvaro Uribe Vélez habló en Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire, sobre varios de interés nacional y coyuntura, como los cuestionamientos sobre la división y la corrupción en las Fuerzas Militares y el caso Andrés Felipe Arias, entre otros temas de coyuntura.

El exmandatario aseguró que en los últimos días no ha tenido para peleas en Twitter, pese a su enfrentamiento con Roy Barreras y una defensa en redes sociales adelantada por él mismo y el Centro Democrático sobre su carrera pública.

“Yo he estado dedicado a la pandemia. Por ejemplo, esta mañana en el partido tuvimos una larga reunión virtual con la dirección de Bienestar Familiar, la asesora de niños del despacho de la Primera Dama, con madres comunitarias de todo el país, en ese tema hemos estado, dedicados al diálogo sobre la pandemia, apoyamos al Gobierno, les pedimos más. En eso hemos estado y en lo que sea trabajar por Colombia en estos aspectos. Uno no se puede cansar”, indicó.

“También uno tiene el alma sintonizada con unos temas. Imagínese… yo en julio voy a cumplir 68 años y creo haberle servido al país honorablemente. Quiero seguir en esta tarea, he estado concentrado en el tema de la pandemia. El partido ha venido haciendo un trabajo con mucha dedicación”, agregó.

El mandatario defendió el proyecto que busca que el carriel antioqueño se convierta en patrimonio cultural de la Nación.

“El Congreso tiene que seguir su curso, hay un representante que es oriundo de Jericó, entonces él ha querido honrar esa artesanía”, declaró.

Negó 'Bodeguita'

El expresidente negó que desde su partido haya una campaña de desprestigio en redes sociales contra opositores.

"Nosotros no tenemos bodeguitas, hay personas comprometidas con estas tesis que de frente, sin bodeguitas, sin pagarles, defienden estas tesis", sostuvo.

Contratos de publicidad del Duque

Uribe también se refirió a los cuestionados contratos de publicidad de la Presidencia.

“Yo estaba ajeno a los temas, en un programa se me acusó de ser la persona que consiguió un contrato de la Presidencia”, aseguró.

Pelea con Roy Barreras

El expresidente Álvaro Uribe se refirió a su enfrentamiento con Roy Barreras y dijo que "denunció el tema de Caprecom, no una, sino mil veces".

"Lo hice en muchas ocasiones desde la Comisión Séptima, desde la Plenaria del Senado", sostuvo.

"Me dolió muchos que se hayan robado a Saludcoop y Caprecom", indicó.

Caso Arias

Sobre Andrés Felipe Arias, Uribe aseguró que “habría sido un gran presidente”.

“Lo que estamos pidiendo es el derecho universal de la segunda instancia”, declaró el exmandatario.

Adicionalmente, Uribe no descartó una eventual aspiración presidencial de Arias si es declarado inocente.

“Si Arias es declarado inocente, tiene todo su derecho aspirar”, declaró.

División en Fuerzas Armadas

Otro tema abordado por el expresidente fue el escándalo de perfilamientos y las versiones sobre una supuesta división en las Fuerzas Armadas.

“Yo no tengo relación con el Ejército desde el 7 de agosto del 2010”, declaró.

Uribe negó que haya recibido información de seguimientos o perfilamientos.

“Dónde está, yo quiero que me muestren una prueba de que a mí me han mandado información que yo he pedido información ilegal a las Fuerzas Armadas”, declaró.

Escuche al expresidente Álvaro Uribe Vélez en entrevista con Mañanas BLU 10:30, cuando Colombia está al aire:

