De la Calle intentará ingresar al Externado pese a negativa del rector Henao

El rector de la Universidad Externado, Juan Carlos Henao, no aceptó la presencia de Humberto de la Calle tras una invitación que le hicieron un grupo de estudiantes de la institución para asistir el martes.

El argumento de Henao es que al alma máter no ha ingresado ningún otro candidato presidencial, por lo que no era justo que a él sí le permitieran el ingreso.

El equipo de comunicaciones de De la Calle lamentó la situación y recordó que ya se habían presentado invitaciones en la Javeriana, la Sergio Arboleda y la Universidad Nacional, entre otras.

Tras la decisión del rector Henao, los estudiantes y profesores lo invitaron nuevamente, esta vez a la cafetería principal del Externado, cita que está programada para este miércoles a las 12:30 de la tarde.

En entrevista con Blu Radio, De la Calle confirmó que va a ir para intentar ingresar a la cafetería, pero si se lo impiden, no reclamará.

“Yo no uso vías de hecho. Si no me dejan entrar, no entro. Yo creo que tengo derecho”, añadió.