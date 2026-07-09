De la Espriella confirmó quiénes serán los voceros oficiales de su gobierno

El presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, anunció que Miller Soto Solano y Carolina Gómez serán los voceros de su gobierno desde este momento y a partir de la posesión.

La decisión busca que toda la información relacionada con las acciones, decisiones y anuncios del gobierno entrante sea comunicada de manera organizada, clara y responsable y así evitar confusiones y garantizar que la ciudadanía reciba información oficial a través de canales institucionales.

Miller Soto Solano es abogado, docente y doctor en Derecho y Economía de la Empresa y tiene experiencia en el sector jurídico, académico y de la comunicación pública.

Por su parte, Carolina Gómez Sánchez es periodista, comunicadora, productora y presentadora.



“Una vez se produzca la posesión presidencial el próximo 7 de agosto, el presidente de la República, su gabinete ministerial y las demás entidades del Gobierno nacional mantendrán este mismo esquema de comunicación, centralizando sus pronunciamientos oficiales a través de la Oficina de Vocería Oficial del Gobierno de Colombia”, detallaron en un comunicado.

Con esta decisión, el gobierno entrante dice que busca fortalecer la transparencia y ofrecer información confiable a los ciudadanos.