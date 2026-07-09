Gobierno Petro fija reglas sobre cómo responder pedidos de información del equipo de De La Espriella

La Presidencia de la República expidió una circular dirigida a ministros, directores de departamentos administrativos y representantes legales de las entidades fijando los lineamientos que deberán seguir al atender los requerimientos y derechos de petición que radique el equipo del gobierno entrante de Abelardo De La Espriella.

Este documento llega en medio de las tensiones entre las administraciones saliente y entrante, que llevó a que se suspendieran las mesas y procesos de empalme y transición.

Cabe recordar que el pasado martes, De La Espriella anunció que su comité no continuaría participando en las reuniones con el Gobierno nacional, al argumentar que no existían garantías institucionales y por las acusaciones de Petro y por ello, buscarían a través de una cascada de derechos de petición, la información pendiente para iniciar su mandato.

Ante esto, la Presidencia reiteró que la obligación de entregar información sobre la gestión pública permanece vigente, independientemente de la participación del equipo receptor en las reuniones programadas y por ello emite la circular.



Allí, se le recuerda a todas las entidades que deben continuar atendiendo los derechos de petición y las solicitudes de información relacionadas con el empalme dentro de los términos establecidos por la ley.

Estos se deben responder de manera completa, oportuna y motivada, evitando dilaciones injustificadas. Si una entidad requiere ampliar el plazo para contestar, deberá comunicar esa decisión antes del vencimiento del término inicial, explicar las razones objetivas que justifican la demora y señalar la nueva fecha de entrega, la cual no podrá exceder el límite permitido por la legislación vigente.

La Presidencia también ordena que, cuando parte de la información solicitada ya se encuentre disponible, ésta sea remitida de inmediato sin esperar a consolidar la totalidad de los datos requeridos y que se respeten las normas sobre reserva legal y protección de información clasificada y sean revisadas antes de su expedición para garantizar que contengan los radicados, anexos, firmas y demás requisitos formales.

Publicidad

“Los proyectos de respuesta se remitirán al DAPRE antes de su expedición. Los criterios sobre protección de datos personales, reserva de la estrategia de defensa judicial y reserva por seguridad se aplicarán de manera uniforme por todas las entidades. Y las respuestas que involucren a entidades adscritas o vinculadas se coordinarán con estas para no incurrir en divergencias. La remisión del proyecto de respuesta al Dapre constituye un mecanismo interno de coordinación administrativa que no modifica la competencia funcional de cada entidad ni altera los términos legales para resolver, los cuales continúan siendo responsabilidad de cada entidad”, explica el documento.

El propósito, señala el documento, es evitar retrasos innecesarios, asegurar que el derecho de petición sea satisfecho de la forma más amplia posible y garantizar el flujo de la información pese a que se haya frenado el empalme político.

Esto se suma a que varios ministerios como el Defensa o entidades como la DIAN, reiteraron que están dispuestos a seguir presentando sus informes de gestión aun sin la presencia de los delegados del gobierno entrante.

Publicidad

Finalmente, la circular incluye un formato sugerido sobre cómo deberían ser las respuestas a los requerimientos relacionados con el proceso de empalme, aunque aclara que no es de uso obligatorio. Este formato tiene un apartado en el que recuerdan que fue el gobierno electo el que decidió no participar más en las mesas de entrega de información.