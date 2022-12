Decir que Luis A. Ramos es parapolítico no es un insulto, es un hecho: Claudia López

En entrevista con BLU Radio la senadora Claudia López, reiteró la acusación que en plenaria del Senado ocasionó una pelea con Alfredo Ramos Maya, hijo del exgobernador Luis Alfredo Ramos, por declararse impedido de votar el proyecto de sometimiento de las bandas criminales.



“Estuvo detenido por la Corte Suprema de Justicia y hay un proyecto de fallo para condenarlo. Decir que Luis Alfredo Ramos Botero es un parapolítico o un investigado por parapolítico es describir los hechos, no es un insulto”, dijo en entrevista con BLU Radio.



La excandidata a la Vicepresidencia rechazó tajantemente la expresión usada por el senador en pleno recinto en su contra y añadió que eso es violencia de género.



“Cuando un hombre se cree con derecho a insultar a una mujer porque lo cuestiona no es un agarrón es un acto de machismo y de violencia de género. Por eso en esta sociedad matan una mujer cada cuatro días y terminan diciendo que qué habrá hecho o se sol buscó”, sostuvo.



Agregó que su cuestionamiento al senador es jurídico y político: “Si su padre no perteneció o no pertenece a una bacrim y se podría someter eventualmente a esa ley no habría impedimento”.



La historia empezó cuando el senador Ramos se declaró impedido para votar el proyecto de sometimiento de las bacrim argumentando que tiene un “pariente en primer grado inmerso en un proceso penal”.



De inmediato la senadora de la Alianza Verde, Claudia López, puso el siguiente trino:



“Senador del CDemocratico Alfredo Ramos Maya se declara impedido para votar el proyecto de sometimiento de las Bacrim porque un familiar (su padre Alfredo Ramos Botero) está investigado. Es decir que acepta que su padre perteneció o pertenece a una Bacrim...Qué bonita familia”.



Horas después, durante la plenaria del Senado, Ramos acusó a López de injuria y calumnia.



“La senadora corrupta no puede hablar de lucha contra la corrupción cuando tiene tanto que decirle al país, se roba el salario y se quiere beneficiar quitándose procesos penales de encima, bandida”, le dijo.



La congresista, en una réplica, lo acusó de insultarla fuera de micrófonos.



“Lo que no le puedo aceptar senador es su grosería, su falta de hombría, esperó a que se apagara el micrófono para después, con el micrófono apagado, voltearse y decirme que soy una hija de puta, no senador, no soy hija de puta, soy hija de una maestra a mucho honor”, le contestó.



Y recordó que fue ella quien denunció a su padre, el exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos, por presuntos vínculos con paramilitares.



“Y espero que la justicia lo ponga tras las rejas”, dijo.



