Descontento en Partido Conservador por apoyo a Marta Lucía Ramírez

La mayoría de congresistas del Partido Conservador le reclamaron a su presidente, Hernán Andrade, haber dicho la semana pasada que no descarta verse en una tarima haciendo campaña con Pastrana y Uribe, a propósito del planteamiento que hizo Marta Lucía Ramírez de volver al partido para “recuperar sus bases”.

En una junta realizada con toda la bancada en la sede del partido, el nuevo presidente del Senado, Efraín Cepeda, le aclaró a Andrade que no apoyaría la candidatura de la exministra y que, a su modo de ver, no es sano para la colectividad hacer ese tipo de afirmaciones nocivas para el proceso de paz. Según Cepeda, es inadmisible apoyar a una candidata identificada con el uribismo, principal crítico de la paz.

Al reclamo se unieron varios congresistas como Arturo Yepes: “Le dijimos que desautorizamos la proclamación de Marta Lucía Ramírez como candidata del partido. Es falso que la apoyamos, no hay nada más alejado de la realidad. Ella tiene todo el derecho de ser precandidata y quienes no comparten su tesis uribistas buscaremos otro candidato que no insista en mantener a Colombia sumida en un conflicto del que ya estamos saliendo”, indicó.

Además, de la junta de conservadores, la bancada a la Cámara de Representantes se reunió con Alfonso Prada, secretario general de la Presidencia para expresarle sus inconformidades y hablar de su apoyo a las iniciativas del Gobierno.

Durante el encuentro en Palacio, los congresistas le expresaron también a Ministro de Interior, Guillermo Rivera que no apoyan la carrera a la presidencia de Marta Lucía y que el presidente de la colectividad, Hernán Andrade, creó la confusión de que el Partido le estaba dando el reconocimiento oficial.

