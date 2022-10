Desplazados en el Atlántico esperan atención social de cara a las elecciones

Los desplazados del Atlántico aseguran que atraviesan una grave emergencia social y requieren atención urgente. Tal es el caso de Jorge Eliécer Meléndez llegó hace 17años a Soledad, Atléntico, desplazado por la violencia desde el Magdalena.

Vive en hacinamiento en una habitación con su esposa y sus tres hijos. Desde hace cuatro años, dice él, no recibe ayuda por parte del Estado.

“Me dieron una ayuda en el 2013 y en el 2014 me dieron la última de 250 mil pesos. Me llamaron desde Bogotá a decirme que tenían que hacer una encuesta. Me preguntan que cuántas veces como carne a la semana y en qué trabajaba. A los tres meses me llegó una carta dónde dice que no me pueden ayudar más”, narró desde su humilde casa.

La central es conocido como el barrio de los desplazados en Soledad.

Como Jorge, allí conviven víctimas de los paramilitares y las extintas Farc, rebuscando en la informalidad un sustento para llevar a sus casas.

“Tapando huecos allá abajo en la vía, algunos maestros de obra, otros haciendo limpieza. Lo que le den a un, unos 10 mil pesos de moneda en moneda”, señaló Luz Elis Anaya.

Soledad, Atlántico, alberga cerca de 60 mil desplazados de varias regiones de la costa Caribe, muchos de ellos acceso a un empleo.

