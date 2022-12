División en la mesa directiva de Cámara de Representantes por la reforma política

Lina Barrera y Germán Carlosama, vicepresidentes de la Cámara de Representantes aseguran que Rodrigo Lara, presidente de esta corporación, tiene actitud de "tirano" y que está trancando el trámite de la reforma.

Los vicepresidentes denuncian que Lara se ha hecho el de los oídos sordos a sus apreciaciones y que hay una ruptura total de relaciones con el congresista de Cambio Radical.

El descontento de Lina Barrera del partido conservador y Germán Carlosama representante por las comunidades indígenas se debe a que, según ellos, no son tenidos en cuenta por Rodrigo Lara, al momento de tomar decisiones importantes como el orden del día de las plenarias.

“Realmente hay mucha preocupación y le hice un llamado al doctor Lara porque no incluyó la reforma política para los proyectos que se estudiarán la otra semana. Estamos en un limbo y le dijo que las leyes no se archivan engavetándolas si, no discutiéndolas y si él quiere que la reforma no siga adelante pues hagamos el debate y que se defina en votación”, afirmó Barrera.

“Me dijo que ya había incluido otro proyecto del Fast Track y que por eso no incluía la Reforma Política, las sesiones se están levantando muy tempano y me parece que eso no es excusa. Realmente lo de ayer fue la gota que rebosó la copa y le dije que la mesa directiva está compuesta por tres personas y no solo por él, así que debe decirnos si va a seguir tomando las decisiones unilateralmente para saber nosotros cómo actuamos”, indicó la representante conservadora.

Los vicepresidentes esperan tener una reunión con Rodrigo Lara para aclarar estas diferencias y dejarle claro que ellos dos, si asumirán el llamado del Gobierno de apoyar las iniciativas de paz.

“En algunos aspectos nos tiene en cuenta, pero en otros ni nos determina. Por ejemplo en la elaboración del orden del día no nos consulta, pero supongo que debe ser por su agenda que se le olvida. Tenemos que actuar colectivamente porque realmente una fracción en la mesa directiva no le conviene a nadie. Debe invitar más a la mesa directiva a participar en las discusiones”, afirmó por su parte Carlosama.

Cabe resaltar que el ministro de interior Guillermo Rivera envió una carta a la mesa directiva de la Cámara de Representantes, específicamente a Rodrigo Lara, exigiéndole dar prioridad a la discusión de la reforma política, como parte de la implementación del acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC.

En la misiva, Rivera cuestiona el hecho de que Rodrigo Lara, no haya incluido en el orden del día de la plenaria del 26 de septiembre la discusión de esta iniciativa.

“El acto legislativo 01 de 2016 en el numeral B del artículo 1 en relación al trámite de los proyectos por el procedimiento legislativo especial para la paz, señala: Los proyectos de ley y de acto legislativo tramitados mediante el procedimiento legislativo especial tendrán trámite preferencial.

En consecuencia, tendrán absoluta prelación en el orden del día sobre cualquier otro asunto, hasta tanto la respectiva Cámara o Comisión decida sobre él”, sostiene rivera en la carta.

