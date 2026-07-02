¿Dónde estuvo el éxito de la campaña de Abelardo De La Espriella? Cobertura superó el 60 %

La estrategia de comunicación que acompañó la campaña presidencial del hoy presidente electo Abelardo De La Espriella comenzó a ser analizada como uno de los casos de marketing político de mayor alcance en el país durante los últimos años.

Detrás de la operación estuvo ACO Medios, que lideró la planificación y ejecución de la estrategia publicitaria y digital de la campaña de “El Tigre”, enfrentando uno de los entornos de comunicación más exigentes y dinámicos del proceso electoral.

Según cifras entregadas por la compañía, durante la segunda vuelta presidencial la campaña alcanzó una cobertura nacional del 66 %, superó las 353 millones de impresiones y registró una frecuencia superior a 13 impactos por persona, convirtiéndose en una de las estrategias de comunicación más visibles de la contienda.

El proyecto reunió a un equipo de estrategas, creativos, analistas y productores que trabajó en la construcción de contenidos y mensajes para plataformas digitales y actividades en territorio, en medio de una conversación pública que cambiaba prácticamente a diario y exigía respuestas en tiempo real.



La experiencia dejó además aprendizajes sobre el uso de analítica de datos, producción de contenidos y comunicación digital, herramientas que hoy son cada vez más utilizadas no solo en campañas políticas, sino también en empresas, entidades públicas y organizaciones que compiten por la atención de las audiencias.