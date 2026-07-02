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Blu Radio  / Política  / ¿Dónde estuvo el éxito de la campaña de Abelardo De La Espriella? Cobertura superó el 60 %

¿Dónde estuvo el éxito de la campaña de Abelardo De La Espriella? Cobertura superó el 60 %

La estrategia alcanzó una cobertura del 66 % del país en segunda vuelta y superó los 353 millones de impresiones durante la contienda electoral.

Abelardo De La Espriella
Abelardo De La Espriella //
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 2 de jul, 2026

La estrategia de comunicación que acompañó la campaña presidencial del hoy presidente electo Abelardo De La Espriella comenzó a ser analizada como uno de los casos de marketing político de mayor alcance en el país durante los últimos años.

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Detrás de la operación estuvo ACO Medios, que lideró la planificación y ejecución de la estrategia publicitaria y digital de la campaña de “El Tigre”, enfrentando uno de los entornos de comunicación más exigentes y dinámicos del proceso electoral.

Según cifras entregadas por la compañía, durante la segunda vuelta presidencial la campaña alcanzó una cobertura nacional del 66 %, superó las 353 millones de impresiones y registró una frecuencia superior a 13 impactos por persona, convirtiéndose en una de las estrategias de comunicación más visibles de la contienda.

El proyecto reunió a un equipo de estrategas, creativos, analistas y productores que trabajó en la construcción de contenidos y mensajes para plataformas digitales y actividades en territorio, en medio de una conversación pública que cambiaba prácticamente a diario y exigía respuestas en tiempo real.

La experiencia dejó además aprendizajes sobre el uso de analítica de datos, producción de contenidos y comunicación digital, herramientas que hoy son cada vez más utilizadas no solo en campañas políticas, sino también en empresas, entidades públicas y organizaciones que compiten por la atención de las audiencias.

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