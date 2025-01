Dura respuesta de Duque a Petro por Venezuela: “La ignorancia es atrevida”

El expresidente Iván Duque criticó fuertemente a quienes validan a Nicolás Maduro y la situación en Venezuela. En un mensaje publicado en X (antes Twitter), Duque calificó de "atrevida" la ignorancia y repasó los episodios más tensos en la relación entre Colombia y el régimen venezolano.

Duque recordó que Hugo Chávez cerró la frontera cuando se denunció su apoyo a las FARC, que en 2015 Maduro expulsó a colombianos marcando sus casas, y que en 2017 Colombia dejó de tener embajador en Caracas. También mencionó que en 2019 Maduro cerró la frontera y expulsó al personal consular colombiano.

Aunque no mencionó nombres, es una clara pulla al presidente Petro, a quien Duque señaló de ser un "adulador" de Chávez y un "cómplice" de Maduro, validando lo que considera una dictadura.

Hemos sido coherentes toda la vida. Rechazo el terrorismo de las FARC, el ELN, el M-19, el Cartel de Medellín y Cali, al igual que las AUC y el Clan de Golfo. Rechazo las dictaduras de Pinochet, Videla, Fidel Castro, Ortega y Maduro por igual. Agregó Duque en su cuenta de X.

Las críticas del expresidente Duque surgieron luego de que Petro anunciara que no asistirá a la investidura de Maduro, argumentando que las elecciones en Venezuela "no fueron libres" debido a bloqueos e intimidaciones. Sin embargo, no se rompieron las relaciones diplomáticas con Venezuela y sí se envió al embajador Milton Rengifo como representante.

Y es que, mientras Duque lideró una política de cerco diplomático contra Maduro y apoyó a la oposición, Petro ha buscado restablecer relaciones con Venezuela, lo que le ha generado una ola de críticas.

Trino de Iván Duque sobre situación de Venezuela Foto: X @IvanDuque