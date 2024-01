El camino que tenemos es la unión de fuerzas políticas: izquierda reacciona a propuesta de Petro

El presidente Gustavo Petro propuso este domingo la celebración de un congreso progresista, inspirado en la fallecida senadora Piedad Córdoba, con el fin de diseñar estrategias para "ganar las elecciones de 2026".

"Ante Piedad, que recorrió una etapa de la historia del progresismo colombiano y latinoamericano es importante una autorreflexión del Pacto Histórico. Les propongo: reunión de las 1.500 personas elegidas en 2023: El congreso progresista", escribió Petro en su cuenta de X.

A propósito del llamado del presidente Gustavo Petro, las senadoras María José Pizarro y Clara López se refirieron a la propuesta y las posibilidades que ven de cara a las elecciones del próximo año.

De acuerdo con Pizarro, en términos legales, alcanzaron una coalición que supera el 15% y, por lo tanto, legalmente es inviable que las fuerzas políticas que componen el Pacto Histórico puedan llegar a una coalición.

Publicidad

“El único camino que tenemos es la fusión de estas fuerzas políticas en términos de viabilidad, de continuidad, inclusive de mantener aquello en lo que avanzamos”, defendió.

Por su parte la senadora Clara López, señaló que no se trata solo de una necesidad política, sino que se trata de la búsqueda de conformar en Colombia “una nueva mayoría”.

“Todo el mundo ha llegado a la conclusión de que aquí no podemos seguir como venimos, que se necesita un cambio. Ese cambio tiene que ser concertado en un gran acuerdo nacional y no me queda la menor duda que para eso se necesita una herramienta política potente como un gran frente amplio mucho más allá de la izquierda”, señaló.

Publicidad

Pese a que Petro no ha llegado aún a la mitad de su periodo presidencial (2022-2026), el desgaste y las fallas acumuladas en tan solo 17 meses de Gobierno hacen que en la oposición ya se empiecen a barajar nombres de posibles candidatos para las próximas elecciones de las que saldrá su sucesor.

Escuche aquí las entrevistas en Mañanas Blu: