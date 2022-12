El exceso de “mermelada” le causó diabetes a Cambio Radical: Roy Barreras

El entrevista con BLU Radio, el senador del Partido de la U Roy Barreras arremetió contra la decisión de Cambio Radical de oponerse a la Jurisdicción Especial para la Paz.



“Ayer me hacía un comentario un miembro del Congreso y es que el exceso de mermelada les causó una diabetes en Cambio Radical”, dijo.



Agregó que si fuera gobernante hace rato el partido estaría fuera del Gobierno.



“Uno no puede observar a quien a pelechado durante 7 años, quien se ha aprovechado del gobierno, quien se ha aprovechado de la cheqeura del gobierno. Sin embargo, al ex vicepresidente le gusta la leche, pero no la vaca”, expresó.



