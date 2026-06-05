"El lenguaje de la bajada del bus es ambiguo": Andrés Caro por giro de Cepeda frente a Constituyente

Andrés Caro, director de la Fundación para el Estado de Derecho, manifestó sus dudas frente al reciente anuncio de la campaña de Iván Cepeda de frenar la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente.

En Mañanas Blu con Camila Zuluaga, Caro cuestionó la veracidad del desmonte de esta iniciativa, señalando que los mensajes enviados por el sector oficialista carecen de claridad definitiva.

Escepticismo ante el desmonte del proyecto

A pesar de reconocer que el freno al proyecto es un paso hacia la búsqueda de consensos, Caro advirtió que no se siente listo para validar un retiro total de la propuesta.



"Yo todavía no me arriesgo a decir que hay un desmonte del proyecto de la constituyente, pero sí por lo menos el freno", afirmó.

Para el analista, existen señales contradictorias, como el hecho de que el presidente hablara únicamente de suspender la recolección de firmas o que, hasta el cierre de la jornada previa, "no se había retirado el comité de la Registraduría".

"El lenguaje de la bajada del bus es ambiguo. Quiero ver si los mensajes de ayer fueron simplemente palabras o se van a resolver en hechos", puntualizó, reiterando que la Constitución de 1991 es "el consenso más grande que se tiene" y debe ser protegida.

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Frente a las críticas por su posible voto hacia Abelardo de la Espriella, Caro fue enfático en aclarar que su postura no es un respaldo ideológico al candidato de la derecha.

"Es un candidato con el que yo no comparto ningún valor o casi ningún valor", explicó.

Sin embargo, argumentó que prefiere a un mandatario bajo el ordenamiento actual, que ofrece herramientas de defensa ciudadana, que a uno que pretenda reemplazarlo.

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"Mi argumento no es a favor de Abelardo de la Espriella, es a favor del orden constitucional de 1991", sostuvo Caro.

Según su visión, aunque un candidato pueda ser arbitrario, la Constitución vigente garantiza "controles como la tutela, los controles como las acciones populares, las acciones y las demandas de inconstitucionalidad", recursos fundamentales para defenderse del poder.

Escuche la entrevista: