El show fue exagerado: congresista que propuso carriel como patrimonio nacional

Una tremenda polémica se desató en el Congreso de la República por un proyecto de ley redactado y propuesto por la bancada del Partido Centro Democrático en cabeza del representante a la Cámara, Juan Fernando Espinal. El debate giró por una propuesta para preservar al carriel antioqueño y otorgarle la denominación de origen, en lugar de priorizar temas de atención inmediata para la pandemia del coronavirus, que hasta el momento, de acuerdo con el último reporte del INS, van 574 muertos por el COVID-19 en Colombia.

“Yo realmente creo que el show fue demasiado exagerado porque proyectos de estos pasan muchísimo por el Congreso de la República. Y, fue un proyecto que nos demoramos 40 minutos, además, por la exposición del doctor Lozada, y si no lo hubiéramos votado en cinco minutos porque es un proyecto de trámite simple y que va a beneficiar a cientos de familias que viven de carriel”, manifestó Espinal en Mañanas BLU.

Sin embargo, el congresista por el Partido Liberal, Juan Carlos Lozada, insistió en BLU Radio sobre el hecho de que el Congreso de la República debería revisar los puntos de la agenda para el debate público y rectificar la votación final para ese proyecto del carriel, que fue aprobado el viernes 15 de mayo por unanimidad.

“Yo dejé obviamente muy claro que votaba en contra de la propuesta, no porque crea que el carriel no deba ser patrimonio de la Nación, sino porque realmente creía que era de una inconveniencia tan grande que discutir una cosa tan absolutamente intrascendente en un momento tan complejo de nuestra historia que, a mi realmente, me indignó la forma en que indujeron el orden del día con cosas que no tenían ninguna trascendencia”, increpó el congresista Lozada.

El representante por el Centro Democrático dejó en firme que el proyecto había sido radicado en el 2019 y que de todas formas es algo que va a beneficiar a cientos de familias artesanas que viven de la venta de sus productos en el país.

Escuche la polémica completa sobre el proyecto del carriel a continuación: