En febrero de 2019 decidiré si me lanzo a Alcaldía de Bogotá: Claudia López

Con la bandera de la lucha contra la corrupción, Claudia López pasó del Congreso a la disputa de la vicepresidencia en las urnas. Hoy, retirada de la actividad política, la exsenadora reflexiona sobre lo que le falta por hacer al Gobierno Duque en esa materia y de su futuro cercano con miras a una posible candidatura a la Alcaldía de Bogotá.

Según contó en entrevista con El Radar, aunque no se lograra el umbral formal en la consulta anticorrupción el pasado 26 de agosto, los casi 12 millones de votos obtenidos demostrarían que “se logró un mandato ciudadano, el presidente Duque nos invitó a este pacto, fuimos y trabajamos un mes, acordamos 25 proyectos anticorrupción de todas las entidades para no dejar cabo suelto. De esos 25, 11 son para cumplir los 7 mandatos de la consulta y se radicaron en el Congreso y dijimos vamos a esperar”.

Sin embargo, pasado mes y medio de las votaciones, López cree que se pasó “de las fotos a la cruda realidad política”, pues de los 25 proyectos totales y de los 11 de la consulta, el de reducción del salario de los congresistas ya se hundió, “lo hundió el Centro Democrático”.

“El límite de tres periodos, la Cámara lo hundió y queda en Senado con vida. Cinco partidos que habían firmado el pacto (La U, Conservador, Liberal, Polo y Cambio Radical), incumplieron el pacto y lo hundieron, dicen que no tiene nada que ver con la corrupción”, amplió.

En ese sentido, López reiteró que “el presidente incumplió su compromiso de radicar los demás proyectos con mensaje de urgencia”.

Por otro lado, la exsenadora López habló sobre su posible regreso a la política, desvirtuando que ya tenga decidido aspirar a la Alcaldía de Bogotá, pues ahora se encuentra realizando estudios de posgrado.

“Así como no hay que atornillarse en el poder, si uno no está en política activa si quiera 10 años realmente no logra concretar nada ni aportar nada. Estos cuatro años fueron muy constructivos, crecimos mucho, trajimos a la participación política a muchos jóvenes”, dijo la exparlamentaria, quien aceptó que quiere “seguir en política muchos años más”.

“Para seguir en política tengo dos opciones: o lanzarme a la Alcaldía de Bogotá o volver a competir a la Presidencia en 2022. Esa es la decisión difícil que tengo que tomar, pero no la voy a tomar hasta febrero del año entrante porque tengo que hacer las cosas por orden porque sino se me enreda la vida”, finalizó.

