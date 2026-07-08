En medio de denuncias de Petro, expresidente del Supremo de Brasil explica cómo respondió al fraude

En medio del debate generado por las supuestas denuncias de fraude electoral formuladas por el presidente saliente, Gustavo Petro, el expresidente del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Luís Roberto Barroso, compartió la experiencia de ese país frente a un escenario similar ocurrido tras las elecciones presidenciales de 2022, cuando Jair Bolsonaro desconoció los resultados.

Durante una entrevista con Mañanas Blu 10:30 AM, Barroso explicó el funcionamiento del sistema electoral brasileño y la respuesta de las instituciones frente a las acusaciones sin pruebas.

Gustavo Petro Foto: Presidencia de la República

"En Brasil nosotros tenemos un sistema de apuración electoral que es muy seguro e inmune a fraudes porque es un sistema de votación electrónica que es conferido y auditado por todos los partidos y por organizaciones internacionales", remarcó.

El jurista agregó que, cuando no existen elementos que demuestren una alteración en los resultados, debe prevalecer el respeto por la decisión de los ciudadanos expresada en las urnas.



"Lo que se impone es el respeto a que las urnas electorales han dicho", agregó.

¿Qué dijo sobre las redes sociales?

El exmagistrado señaló que las plataformas digitales han adquirido un papel determinante en los procesos electorales, aunque advirtió que también han facilitado la difusión de información falsa.

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"Las redes sociales pasaron a tener un rol muy importante en el proceso electoral e infelizmente han contribuido para una masificación de la desinformación".

Recordó que durante su paso por el Tribunal Superior Electoral de Brasil se impulsaron acuerdos con las plataformas digitales para reducir ese fenómeno. No obstante, sostuvo que su influencia no constituye un motivo suficiente para desconocer una elección.

"Yo pienso que no se puede deslegitimar los resultados electorales, porque las redes sociales están para todos los partidos y para toda la gente", concluyó.