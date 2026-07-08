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Gobierno entrante recurre a derechos de petición tras la suspensión del proceso de empalme

Una de las dudas del ministro designado de Ambiente, Fabio Arjona, es saber qué pasó con 400 mil millones en contratos de “dudosa idoneidad”. El nuevo Mindefensa, general (r), Jorge Mora, también planteó 666 preguntas al ministro saliente.

Con reunión entre Restrepo y Ávila comenzó empalme entre gobiernos Petro y De la Espriella
Con reunión entre Restrepo y Ávila comenzó empalme entre gobiernos Petro y De la Espriella
Foto: suministrada
Por: Miguel Cardoza Cadenas
|
Actualizado: 8 de jul, 2026

Debido a la suspensión del empalme de la manera tradicional como se ha realizado habitualmente, el próximo gobierno entrante busca obtener toda la información oficial de los diferentes ministerios y entidades, a través de derechos de petición.

Sin realizarse las reuniones formales de entrega de cuentas, el objetivo es que a través de los textos que se respondan queden claras todas las dudas o, al menos, haya una trazabilidad oficial de lo que se recibe.

Además del ministro de Defensa designado, general (r) Jorge Mora, quien envió 666 preguntas para resolver la inquietudes sobre esa cartera.

Asegura que la idea, además de tener claridad en lo que reciben es proteger el patrimonio público y las capacidades estratégicas de la nación, para cumplir con los lineamientos de anticorrupción indicados por el presidente electo Abelardo De La Espriella y del vicepresidente electo José Manuel Restrepo.

Similar alternativa escogió el nuevo ministro de Ambiente, Fabio Arjona, para conocer las minucias administrativas, operativas y financieras de su despacho.

“Muchas preocupaciones alrededor de la efectividad del manejo de muchos recursos relacionados con medio ambiente”, comentó el ministro, en un video grabado junto a los ocho integrantes del equipo de empalme del sector ambiental.

Derecho de petición de MinDefensa.

Las dudas están relacionadas con el Fondo para la vida, los recursos asignados para regalías, debido a que sólo en cuatro meses se suscribieron contratos por 400 mil millones de pesos con organismos y entidades de dudosa idoneidad; además de lo inherente a la gestión ambiental del país.

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“Después de la COP 16 no pasó nada, después de su culminación en Roma, Colombia no ha asumido la responsabilidad de lo que le corresponde entregar en la COP 17 y fue una inversión cuantiosa de 90 mil millones de pesos, en un evento del que no se ven los resultados”.

Dejó a disposición un código QR para que funcionarios ofrezcan detalles relacionados con la gestión ambiental, la cual considera que el gobierno saliente “sólo se quedó en discurso”, por lo que se comprometió a “pasar del relato al real dato”.

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