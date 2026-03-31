Enrique Gómez lanza pullas a Uribe y desata choque con la campaña de Paloma Valencia

Las tensiones entre Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia se han agudizado en las últimas semanas. Mientras que De la Espriella insiste en que no va a aceptar en su campaña ningún tipo de respaldo de los partidos y dirigentes políticos, la candidata de la Gran Consulta y el Centro Democrático ha señalado que está dispuesta a recibir a todos aquellos dispuestos a enfrentar al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

Sin embargo, en las últimas horas los choques entre ambas campañas se agudizaron por cuenta de un video publicado por el senador electo de Salvación Nacional y líder de la campaña de De la Espriella, Enrique Gómez, en el que ataca tanto al presidente Petro como al expresidente Uribe.

Tomás, en esta campaña y en Salvación Nacional las personas no tienen que pedirle permiso a nadie para hablar o publicar. La democracia y la libertad de pensamiento y de expresión son un pilar fundamental de nuestra política.



Sé que no en todos lados funciona así. Como me… https://t.co/UKaMB3cQFD — Enrique Gómez (@Enrique_GomezM) March 31, 2026

“Otra vez, otros 10, 20 años de Petro contra Uribe… ¿Sí será eso lo que necesita Colombia o necesita la independencia del Tigre, necesita realmente un gobernante que esté comprometido con el cambio, la transformación y, sobre todo, acabar con los privilegios de los de siempre? … Vamos a seguir luchando para que la patria Colombia sea el país milagro y eso solo se logra con alguien primero que hace campaña y, si está en el tarjetón, no personas que son la hija del uno o el socio y el cómplice del otro. Por eso, con Abelardo sigamos, trabajemos, multipliquemos que vamos a cambiar al régimen y al establecimiento y vamos a lograr la patria milagro”, aseguró Gómez.

Salvación Nacional, Enrique Gómez Foto. Instagram/salvacionnacionalcol

Este video se sumó a varios ataques en su cuenta de X a varios dirigentes del uribismo.



A Gómez le respondieron los hijos del expresidente Uribe. Por un lado, Jerónimo se sorprendió de las pullas del líder de Salvación Nacional y, aunque le dice que si Abelardo pasa en segunda felizmente votará por él, deja claro que votará con convicción por Paloma al ser la figura con el registro público más consistente y duradero en sus posiciones y su opinión para derrotar al heredero de las Farc. Por otro lado, Tomás Uribe increpó si el candidato De la Espriella autorizó los ataques de Enrique Gómez y que parecen evidenciar un diferenciamiento que aleja cualquier posibilidad de unión.