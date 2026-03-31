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Blu Radio  / Política  / Enrique Gómez lanza pullas a Uribe y desata choque con la campaña de Paloma Valencia

Enrique Gómez lanza pullas a Uribe y desata choque con la campaña de Paloma Valencia

El director de Salvación Nacional y senador electo enfiló sus críticas al expresidente Uribe y a varias figuras del Centro Democrático, incluso calificando a Paloma como la candidata del “establishment” y del “santismo”.

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