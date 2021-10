“Es posible que deje la política”: Armando Benedetti tras anunciar que no regresará al Senado

En la mañana de este miércoles, 27 de octubre, Armando Benedetti anunció que no volverá a aspirar al Senado de la República porque, justificó, se “aburrió de que la justicia sea utilizada por sus enemigos”.

En su cuenta de Twitter, el congresista señaló: “Hoy he decidido no aspirar más al Senado. Me aburrí que la justicia sea utilizada por mis enemigos. En la arena política no perdí una. Seguiré apoyando al Pacto Histórico y mi posición en la campaña la escogerá Gustavo Petro”.

En diálogo con Mañanas BLU, Benedetti aseguró que su decisión puede que sea el retiro permanente de la política, así esta sea como montar bicicleta: nunca se olvida.

“Es posible que me esté saliendo de la política. Tomé la decisión con mi esposa. Lo que me motiva es la cantidad de cosas absurdas y las implicaciones que tiene eso”, dijo el aún senador.

En ese sentido, no negó ni afirmó en un futuro aspirar a la Gobernación del Atlántico o a la Alcaldía de Barranquilla. “Eso está en el congelador. Lo que sí es cierto es que me vengo aburriendo de esto como desde abril de 2017”.

Publicidad

El anuncio de Benedetti se dio después de que la Fiscalía anunciara la extinción de dominio a un apartamento del senador en Bogotá. “Me quedé sin apartamento. Es el único patrimonio que yo tengo. (…) Ese apartamento es lo único que yo tengo en mi vida. Me sacaron, tengo que sacar los muebles en 15 días”, mencionó.

Además, reiteró que la medida que tomó la Fiscalía contra él se hace con narcotraficantes. "Nosotros lo extendimos a servidos públicos y se extralimitó que eso se hacía como una medida extrema. (…) Ese apartamento es lo único que tengo en mi vida. (…) Yo no digo que sea ilegal, pero es una ley arbitraria”, agregó.

Escuche la entrevista completa en Mañanas BLU: