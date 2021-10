Este miércoles, Armando Benedetti anunció que no seguirá en la arena política del Senado, pero que seguirá apoyando al Pacto Histórico.

"Hoy he decidido no aspirar más al Senado. Me aburrí que la justicia sea utilizada por mis enemigos. En la arena política no perdí una. Seguiré apoyando al Pacto Histórico y mi posición en la campaña la escogerá Gustavo Petro", escribió en su cuenta de Twitter.

Esta noticia se da luego de que la Fiscalía revelara que incautó, con fines de extinción del derecho de dominio, ocho inmuebles urbanos ubicados en Bogotá, Puerto Colombia (Atlántico) y Villavicencio (Meta), cuya titularidad estaría a nombre de Armando Alberto Benedetti Villaneda, Rubí Corredor Ruiz, Paola Andrea Lasso Corredor y Luis Alberto Nicolella de Caro, dentro de la investigación que se adelanta por enriquecimiento ilícito al congresista de Barranquilla.

Las incautaciones fueron hechas por la Fiscalía con base en una solicitud que hizo la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia, en el marco de las investigaciones adelantadas contra Benedetti.

A esto se suma que, debido a la sentencia de la Corte Constitucional que le entregó la personería jurídica al partido Colombia Humana, esta colectividad podría verse obligada a salir del Pacto Histórico que ha promovido el senador Gustavo Petro, ya que no sería considerado como un partido minoritario y no estaría autorizado a conformar estas convergencias.

Publicidad

Vea la publicación de Armando Benedetti aquí: