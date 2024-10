“Es un triunfo del consenso”: Gregorio Eljach tras ser elegido procurador general

Tal como se esperaba, Gregorio Eljach barrió en la elección a procurador general de la nación en la Plenaria del Senado de la República. El ternado por el presidente Gustavo Petro se impuso con 95 votos, contra 3 que obtuvo el exministro Luis Felipe Henao (ternado por el Consejo de Estado) y 2 de Germán Varón Cotrino (ternado por la Corte Suprema de Justicia).

En su discurso de celebración, el ahora procurador electo agradeció al primer mandatario y su visión política que lo postuló como un gesto de diálogo y búsqueda de acuerdos.

“Esta elección ha sido, pues, un triunfo del consenso, no un triunfo del Gregorio, del consenso. Un triunfo de la unidad en la diversidad. Un triunfo de la democracia. También un triunfo de la independencia y la autonomía de las ramas del poder público y los órganos de control y los órganos autónomos que componen el Estado de Derecho. Se ha producido un hecho sobre el cual invito a todas las fuerzas políticas y sociales a que reflexionemos”, dijo.

El nuevo jefe del Ministerio Público dejó claro que todos sus esfuerzos estarán centrados en alcanzar el consenso nacional entre las distintas ramas del poder público y para combatir la corrupción.

“La política es el arte de hacer posible lo que es necesario. Si nos pudimos poner de acuerdo para elegir Procurador General de la Nación en medio de las diferencias, porque soy el resultado de grandes diferencias, podemos hacerlo también para tomar otras decisiones que los colombianos necesitan y reclaman. Desde este recinto les digo a los colombianos todos, a los líderes de las tres ramas del poder público, a los líderes de los organismos de control y autónomos, a la dirigencia empresarial y de los sectores sociales que voy a trabajar sin tregua por el logro de unos consensos institucionales esenciales”, señaló Eljach.

Frente a su relación con el Gobierno y con el Congreso de la República , de la cual fue secretario general del Senado por 12 años, el nuevo procurador aseguró que actuará con total independencia de criterio y seguimiento de las leyes.

“El procurador es la cabeza de un órgano independiente y autónomo, no obedece instrucciones, ni hace convenios, ni se compromete a nada distinto de cumplir cabal y oportunamente los mandatos de la Constitución y la ley, de ahí no me voy a salir. Eso se lo puedo preguntar a quienes han sido mi jefe durante 30 años en estos pasillos, a ver si alguna vez me he dejado imponer alguna decisión que yo no comparta o he sido de bolsillo de nadie no he transgredido el límite de la Constitución y la ley”, afirmó.

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, celebró la elección, señalando que se trata de una bandera blanca del Ejecutivo al Congreso, y es un mensaje muy claro de que el camino es el del entendimiento, el de la concertación, y no el de la confrontación.

“Pues yo creo que la elección de Gregorio Eljach como procurador le garantiza al país un jefe del Ministerio Público que le dé tranquilidad institucional, que le dé garantías, como lo he dicho a todos los sectores de la sociedad colombiana más allá de los partidos políticos. Tiene la formación, tiene la capacidad, tiene la trayectoria. Yo creo que va a ser un factor importante de consenso, como se vio en esta elección, y va a contribuir mucho a impulsar el acuerdo nacional que está planteando el Gobierno Nacional, no solamente con las fuerzas políticas aquí representadas que lo eligieron, sino con las organizaciones sociales y comunitarias, con los empresarios y los gremios, con los gobernadores y alcaldes del país”, aseguró Cristo.