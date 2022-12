¿Está cediendo el Gobierno Duque en su política de “cero mermelada”?

En las últimas semanas se han producido varios nombramientos de personas con origen político que rompen con la regla puesta por el presidente de la República desde el inicio de su gobierno.



El presidente Iván Duque llegó al poder con el apoyo de sectores políticos tradicionales a los cuales recibió, pero sin aceptar fotos y evitando además hacer compromisos burocráticos, o al menos eso fue lo que defendió en sus discursos.



De hecho, desde su partido, el Centro Democrático, y otros sectores que adhirieron a esa campaña se han quejado reiteradamente por la política de ‘cero mermelada’, con la cual se ha afectado además la representación política, dejando por fuera del gobierno a personas que esperaban cierta retribución por el respaldo a la candidatura del hoy jefe de Estado.



Sin embargo, en medio del pobre resultado de la agenda legislativa de Duque durante el pasado periodo de sesiones en el Congreso, se han producido nombramientos que llaman la atención.

Vea también: Pueden botar ya mismo a director de ESAP: Roy Barreras sobre acusación de mermelada



Además de la larga lista de ‘uribistas’ que han entrado a ocupar cargos en misiones diplomáticas, el Gobierno oficializó designaciones de excongresistas de otras colectividades. El exsenador Manuel Enríquez Rosero, del Partido de La U, es hoy embajador de Colombia en Ecuador y la exrepresentante conservadora Lina Barrera asumió hace pocos días la subdirección de regiones del Fondo de Adaptación.



El pasado 26 de diciembre se conoció el decreto de nombramiento de Carlos Eduardo Enríquez Caicedo como cónsul en Boston, Estados Unidos. El funcionario es el hijo del actual senador conservador Eduardo Enríquez Maya, presidente de la Comisión Primera del Senado, donde se tramitan las reformas constitucionales.



Solo dos días después, y aunque parecía una “inocentada”, se hizo oficial la llegada de la controvertida activista política Claudia Ortiz a la Agencia de Desarrollo Rural. Pese a sus posiciones radicales y a la polémica por haber acreditado su experiencia profesional ante una notaría, Duque cumplió con esa designación que fue celebrada por el uribismo y muy criticada en redes sociales.



La ‘mermelada’ en el 2019



En febrero próximo el Congreso será convocado a sesiones extraordinarias para discutir y aprobar el Plan Nacional de Desarrollo y el 16 de marzo arrancará el segundo periodo de esta legislatura, donde el Gobierno buscará consolidar el trámite de varios proyectos que han estado enredados en el Legislativo.



Para el analista político Carlos Arias, de la Universidad Externado, al presidente no le va a durar mucho más su posición, que para muchos fue radical al nombrar perfiles preponderantemente técnicos y rechazando nombres que tuvieran relación con partidos políticos.



“Ya hay un descontento bastante grande en muchos sectores del Centro Democrático que están requiriendo que él (Duque) se manifieste, más allá de los puestos, gobernando con la gente del uribismo y que termine de sacar a funcionarios que venían del Gobierno de Juan Manuel Santos. Creo que va a ser muy difícil que siga tan dietético con el tema de la mermelada”, precisó.



Arias también señaló que ese propósito de no nombrar en cargos públicos a gente que lo llevó a la Presidencia “no solo es inoficiosos, sino que prácticamente es imposible. La política se hace con los políticos y los políticos estuvieron detrás de la campaña de Iván Duque, y eso es innegable”.



De otro lado, el senador Armando Benedetti, del Partido de La U, señaló que “por ejemplo, la ley de financiamiento, que era el rasero para saber quiénes están acá y quiénes allá, todos estaban con el Gobierno”, y destacó que él fue el único, al menos de su partido, que votó “no”.



“Yo creo que la mermelada no es que la estén dando, pero sí la están manteniendo y más allá de que sea ‘mermelada’ o no, el presidente tiene que buscar una coalición importante dentro del Congreso de la República porque él no está haciendo ni ejerciendo la política, y tiene que salir a hacerla”, agregó el congresista.



Algunos nombramientos



- Nohora Tovar, exsenadora del Centro Democrático, nombrada embajadora de Colombia ante el Gobierno de República Dominicana.

- Erika Eliana Salamanca, tuitera activista del uribismo, cónsul de Colombia en Washington.



- Evamaría Uribe, exgerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y excandidata del Centro Democrático al Senado. Actual directora del Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

- Claudia Sofía Ortiz, activista política, directora de la Agencia de Desarrollo Rural. El decreto de su nombramiento se conoció el pasado 28 de diciembre. Causó polémica por sus posiciones radicales y su aparente falta de experiencia para el cargo.

- Pierre García, exsenador y excandidato al Congreso del Centro Democrático. Nombrado embajador ante la ONU, sede Ginebra, Suiza.



- Federico Hoyos, exrepresentante a la Cámara del Centro Democrático. Actual embajador de Colombia ante Canadá.

- Manuel Enríquez Rosero, exsenador del Partido de La U, nombrado embajador de Colombia en Ecuador.

- Lina María Barrera, exrepresentante a la Cámara del Partido Conservador. Nombrada subdirectora de Regiones del Fondo de Adaptación.



- Pedro Agustín Valencia Laserna, hermano de la senadora Paloma Valencia, sería nombrado cónsul de Colombia en Miami. Su hoja de vida fue publicada el pasado 24 de diciembre en la página web de aspirantes del Gobierno.

- Carlos Eduardo Enríquez, hijo del actual senador conservador Eduardo Enríquez Maya, fue nombrado cónsul en Boston.

- Camilo Gómez, hombre cercano al expresidente Andrés Pastrana. Es de origen conservador y ocupa la dirección de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado.



- Ángela Ospina, exdirigente conservadora, nombrada en septiembre pasado como directora de la Agencia para la Cooperación Internacional.

- Viviane Morales, exsenadora Liberal y excandidata presidencial del Partido Somos. Renunció a su aspiración y se sumó a la campaña de Duque. Es hoy embajadora en Francia.

