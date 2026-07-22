Esta es la delegación del nuevo Gobierno de Colombia que irá a la posesión de Keiko Fujimori en Perú

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, designó una delegación especial para asistir a la posesión de Keiko Fujimori como presidenta de Perú el próximo martes 28 de julio.

Según informaron, la comitiva estará integrada por el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo; el canciller designado, Omar Bula; y el ministro de Comercio designado, Mauricio Gómez Amín, quienes representarán al nuevo Gobierno en la agenda diplomática en Lima, mientras continúan los empalmes territoriales en el país.

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, permanecerá en Colombia liderando este proceso de empalme en las diferentes regiones del país.

“Mientras la delegación representa al Gobierno electo en la agenda diplomática en Lima, el presidente continuará liderando los empalmes territoriales, escuchando a las comunidades y construyendo, junto a los gobernadores y alcaldes, las bases de la Patria Milagro”, señaló el equipo de comunicaciones del presidente electo.



Con la designación de esta comitiva, desde el Gobierno entrante reafirman la importancia de la relación estratégica entre Colombia y Perú, así como la voluntad del Ejecutivo de fortalecer los lazos diplomáticos, comerciales y de cooperación con los diferentes países de la región.

Asimismo, señalaron que el Gobierno de Abelardo De La Espriella tendrá una presencia activa en los escenarios internacionales, sin renunciar a su compromiso de gobernar desde cada uno de los territorios del país.

“La representación internacional estará en manos de un equipo de alto nivel, mientras el presidente cumple su palabra de permanecer cerca de los colombianos y construir la Patria Milagro desde cada región del país”, concluyeron en el comunicado.