Abelardo De La Espriella felicita a Keiko Fujimori por su virtual triunfo en Perú

El presidente electo Abelardo De La Espriella sostuvo una comunicación directa con Keiko Fujimori para felicitarla formalmente por su elección como presidenta de la República del Perú. El contacto se da en momentos en que los datos oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) consolidan una tendencia matemáticamente irreversible a favor de la postulante de Fuerza Popular, quien con el 99.8% de las actas contabilizadas alcanza el 50.120% de los votos válidos frente al 49.880% de su contrincante, Roberto Sánchez.

Durante el diálogo, tanto De La Espriella como Fujimori compartieron la satisfacción y entusiasmo mutuo por sus condiciones de mandatarios electos. Según trascendió de la comunicación oficial, la virtual presidenta peruana manifestó la efectividad del sistema electoral colombiano y subrayó la importancia geopolítica de este triunfo conjunto al afirmar que, con la elección de Abelardo De La Espriella, contará con un gran aliado y amigo en Colombia.

Keiko Fujimori. Foto: EFE.

Este espaldarazo internacional clave ocurre en medio de un clima de máxima tensión en Lima. El candidato izquierdista Roberto Sánchez ya adelantó que su coalición desconocerá los resultados oficiales e iniciará una "resistencia patriótica y popular" en las calles utilizando mecanismos constitucionales.

Por su parte, Fujimori respondió de forma tajante rechazando las acusaciones de su contrincante. La candidata exigió pruebas de supuestas irregularidades, pidió no "seguir sembrando dudas" y blindó la legalidad del conteo oficial gracias al despliegue y escrutinio de más de 90,000 personeros a nivel nacional.



Con la llamada de De La Espriella, Fujimori afianza su legitimidad política a la espera de la proclamación oficial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para asumir el mando este próximo 28 de julio.