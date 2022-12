Este domingo el Senado define el futuro de la reforma política

Este domingo, cuando concluye el periodo de sesiones ordinarias en el Congreso de la República, el Gobierno Nacional se juega la última oportunidad para intentar que su accidentada reforma política sea aprobada en primera vuelta.

Pese a que la Plenaria de la Cámara de Representantes dio luz verde a la iniciativa en su cuarto debate, y se creía que el Senado votaría el viernes la conciliación (último paso en esta primera parte del trámite), la reforma quedó agonizando tras la falta de quórum en la sesión.

El presidente del Senado, Ernesto Macías, es optimista y en días pasados explicó que, pese a que la Plenaria fue citada para un domingo a las 7:00 de la noche, cree que el proyecto se salvará.

“El periodo de sesiones ordinarias no ha terminado, por eso convocamos para el domingo. Este fin de semana ya inician los fines de semana de familia y no quisimos dañarles eso a los congresistas al haber convocado el sábado o el domingo a una hora distinta, preferimos hacerlo a las siete de la noche, cuando ya ha terminado el fin de semana y así lo ha aceptado la gran mayoría de los senadores. Las sesiones ordinarias no se han terminado, de tal manera que aquí no se puede hablar de ningún fracaso”, dijo Macías.

Varios senadores tienen críticas al proyecto, entre ellos el senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, quien sugirió la posibilidad de archivarlo.

“La reforma política, como viene siendo abordada en el Congreso, es una reforma absolutamente deformada, que no corrige los problemas de corrupción en el país. No pueden decir que la lista cerrada es la única solución a los problemas de corrupción en la política colombiana, de hecho, me parece que esa lista cerrada que se está proponiendo es nefasta. La Cámara la ha negado, pero podría revivirse. No hay garantías y podría afectar el derecho a elegir y ser elegido”, afirmó Motoa.

Sin embargo, el parlamentario no cerró la puerta a que “si se establece un acuerdo político serio, se pueda replantear”.

El senador Roy Barreras, defensor de la lista cerrada, ha insistido a los sectores alternativos, (que votaron de forma negativa) sobre la importancia de sacar adelante la reforma, pese a las críticas que hay sobre el articulado.

Barreras considera que, si se permite aprobar el proyecto en su cuarto debate, se podrá mejorar el texto en los que vienen.

“Sin lista cerrada no hay reforma política. Los que la hundieron le apuestan al sistema clientelista, a la compra y venta de votos, a la lista abierta a la financiación mafiosa y vía corrupción. Las mayorías de Cámara no quisieron reformarse. La ciudadanía los castigará en las urnas”, cuestionó.

La mayoría de partidos de oposición considera que ese punto, el más importante para el Gobierno, podría dejarlos en desventaja y, en palabras de la representante Katherine Miranda de Alianza Verde, “no permitiría emerger nuevos liderazgos, porque jóvenes que hoy quisieran participar en política no tendrían opción en una lista armada con bolígrafo en los partidos”.

De otro lado, el senador Jorge Enrique Robledo, del Polo Democrático, considera que la iniciativa no da garantías a los partidos de oposición.

Frente Nacional duquista maniobra en el senado para mantener viva una reforma política calculada para NO golpear en serio la corrupción política y electoral pero SÍ para amenazar la presencia en el Congreso del Polo y de las fuerzas en oposición a Duque. — Jorge Enrique Robledo (@JERobledo) December 14, 2018

El Gobierno Nacional espera consolidar el quórum el próximo domingo, pero ese será solo uno de los obstáculos que tendrá que superar esa reforma política, a menos de un año de un nuevo proceso electoral: las elecciones regionales de 2019.