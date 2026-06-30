Estos son los equipos de empalme de De La Espriella: los nombres que podrían anticipar su gabinete

Este lunes, el presidente electo Abelardo de la Espriella comenzó una serie de reuniones con los integrantes de su equipo de empalme para coordinar el proceso de recibir la información de las diferentes carteras. El encuentro fue en la universidad Sergio Arboleda y contó con la participación de más de 1.000 personas.

Este equipo está integrado por 22 mesas sectoriales con 75 integrantes, entre líderes, coordinadores y un acompañamiento especial para temas sociales, distribuidos en las principales áreas de la administración pública.

En el frente económico y productivo fueron designados Indalecio Dangond para Agricultura y Desarrollo Rural; Manuel Fernández en Comercio, Industria y Turismo; Miguel Gómez Martínez en Hacienda (él asumirá como ministro de esa cartera); David Varela en el Departamento Nacional de Planeación, DNP; José Miguel Saab en el sector Minero-Energético, y Juan Camilo Ostos para Transporte e Infraestructura.

Estos equipos cuentan con coordinadores como Myriam Carolina Martínez Cárdenas, Juan Manuel Villegas, Jaime Uribe, José Caballero, Juliana Villegas, Juan Fernando Lucio, Ana Monsalvo, Óscar Franco, Diego Dorado, Laura Pabón, Claudia Calero, Luis Miguel Fernández, Juan Camilo Valencia, María Fernanda Santa y Rodrigo Pinzón.



En las áreas sociales fueron nombrados Viviane Morales en Educación; Iván Sánchez en Salud; Felipe Gaitán Tovar en Deporte; Andrés Jaramillo en Cultura; y Juliana Gutiérrez para Prosperidad Social, Inclusión y Niñez.

Los acompañan coordinadores como María Alejandra Rojas, Andrea Escobar, Juanita Bermúdez, Katherine Garzón, Paulo Echeverri, Marcela Montealegre, Eduardo Silva, María Catalina Guerrero, Tomás Pinzón Lucena, Greis Cifuentes y Ani Abello, además del acompañamiento especial de la Primera Dama y la Segunda Dama en la mesa de Prosperidad Social.

Abelardo De La Espriella, presidente electo Foto: CNE

En materia institucional y de gobierno fueron designados Rodrigo Lara para Interior y Gobierno (Lara asumirá como ministro del Interior); Iván Cancino en Justicia; Pablo Olarte para Función Pública; Andrés Barreto en el Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE); y Mariana Pacheco en Relaciones Exteriores.

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Allí los coordinadores serán Piedad Chacón Castaño, Lina María Aycardi Aldana, Margarita Araujo, Hernando Herrera, María Alejandra Rico, Richard Caicedo, Juan Carlos Caiza Rosero y Priscila Cabrales, entre otros.

Fabio Arjona liderará Ambiente y Desarrollo Sostenible; Lorena Angarita estará al frente de Tecnologías y Comunicaciones; Patricia Martínez encabezará Ciencia, Tecnología e Innovación; Cristian Halaby liderará Trabajo; y Andrés Quevedo hará lo propio en Vivienda.

El sector Defensa tendrá una organización especial. El líder del empalme será el general en retiro Jorge Mora López, acompañado por el también general en retiro Alberto Sepúlveda como coordinador del sector. Además, cada dependencia del Ministerio de Defensa contará con un responsable: Ruddy Arias Rodríguez en el despacho del ministro; Alberto Sepúlveda Riaño en la Secretaría General; Jorge Humberto Jerez Cuéllar en la Secretaría de Gabinete; Hilda Raquel López Gómez en el Viceministerio de Estrategia y Planeación; Javier Alonso Díaz Gómez en el Viceministerio para las Políticas de Defensa y Seguridad; y Paula María Cañas Marín en el Grupo Social y Empresarial de la Defensa (GSED).

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Entre tanto, Mauricio Moreno Rodríguez será el enlace para el Comando General de las Fuerzas Militares; Wilson Neyhid Chávez Mahecha para el Ejército; Paulo Guevara Rodríguez para la Armada Nacional; Iván Deláscar Hidalgo Giraldo para la Fuerza Aérea Colombiana; y Luis Enrique Méndez Reina para la Policía.

Con este equipo, el gobierno electo busca coordinar la recepción de información de todas las entidades y preparar la transición administrativa hacia el inicio de su mandato. Además, se anticipa que varios de estos delegados asuman como ministros de las carteras donde estarán acompañando la transición.