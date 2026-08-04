Excombatientes en Putumayo piden a De La Espriella “una oportunidad al diálogo”

Un grupo de 99 personas, habitantes de la Zona de Capacitación Integral y Ubicación Temporal del Valle del Guamuez, en Putumayo, envió una carta al presidente electo, Abelardo De La Espriella, en la que le solicita dar una oportunidad al diálogo.

“En este país estamos acostumbrados a pensar nuestras diferencias como si fuéramos enemigos. Solicitamos que se dé una oportunidad al diálogo y ver que aquí muchos hemos sido víctimas, antes y después de los procesos de paz, la invitación es a que el país conozca y sea consciente de que por haber sido partícipes de un grupo armado no merecemos ser excluidos o discriminados”, señala la comunicación.

En el documento, los firmantes aseguran que dejaron las armas, cumplieron con el proceso de desmovilización y hoy le apuestan a la legalidad, la educación y la reconciliación con las comunidades.

“Reconocemos que en el pasado se cometieron errores; sin embargo, con sentido de humanidad y convicción política, entendemos que la vía de la violencia nunca será la solución para transformar a Colombia”, agregaron.



En la comunicación también invitan al presidente electo a visitar el territorio para dialogar y conocer los avances y los retos del proceso de reincorporación.

“Señor presidente, le invitamos respetuosamente a que el Gobierno mire los logros, la voluntad y lo bueno que se está construyendo en esta región. Lo invitamos cordialmente a visitar nuestro territorio, compartir con nosotros y la comunidad, y dialogar respetuosamente para que conozca de primera mano los avances y retos de este proceso”.

Finalmente, piden que durante el próximo Gobierno se fortalezca la inversión social, los proyectos productivos y las oportunidades de formación y empleo para los jóvenes, al considerar que esas alternativas son fundamentales para evitar que nuevas generaciones opten por la violencia.

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“Nuestro deseo es que durante su gobierno se apoye nuestro compromiso de paz. La paz como política de Estado y como derecho fundamental, nos alienta a que lo acordado siga adelante”.