Exesposa de Hollman Morris niega postulación al Concejo por el Centro Democrático

Patricia Casas, exesposa de Hollman Morris, desmintió en Mañanas BLU que vaya a lanzarse al Concejo de Bogotá por el Centro Democrático.

“No es cierto. Ningún integrante del Centro Democrático me ha contactado con ese propósito. Eso no es verdad, me tiene supremamente desconcertada”, declaró.

Preguntada sobre si está interesada en la política, Casas reconoció que su interés en servir en la vida pública sí ha crecido tras sus denuncias sobre violencia intrafamiliar contra el concejal Hollman Morris.

“Después de lo que denuncié, me he interesado por la situación de las mujeres maltratadas, se me convirtió en una causa y eso está por encima de la política”, sostuvo.

En cuanto al origen de los rumores, Casas aseguró que hay sectores que buscan beneficiarse para hacerla ver como una persona oportunista.

“Ese rumor no pudo venir del Centro Democrático”, sostuvo.

Escuche esta entrevista:

