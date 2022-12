Fiscal Martínez no se debe empeñar en una denuncia temeraria: Robledo

En la Corte Suprema de Justicia se dio inicio a la audiencia de conciliación entre el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, y el senador Jorge Enrique Robledo.

A su ingreso, Robledo expresó: "mi deber ciudadano es estar ante la corte, vengo a explicarle a la Corte Suprema que lo que he venido diciendo está sustentado en pruebas y hechos, no he injuriado y calumniado a nadie".

"Esperemos que el fiscal no se empeñe en una denuncia temeraria, los hechos no me permiten una retractación", agregó.

En esta diligencia los magistrados tratarán que concilien en medio de una demanda por injuria y calumnia que instauró el jefe del ente investigador contra el precandidato presidencial.

El fiscal Néstor Humberto Martínez alega que el congresista afectó su buen nombre y su honra al hacer “acusaciones falsas” sobre su supuesta participación en el trámite de un crédito del Banco Agrario a Navelena por 120.000 millones de pesos, cuando su firma, Martínez Neira Abogados, asesoraba a la empresa Odebrecht.