Fracasó conciliación entre Piedad Córdoba y exprocurador Ordóñez

Una vez más fracasó la conciliación entre el exprocurador Alejandro Ordóñez y la exsenadora Piedad Córdoba.



A la cita, según manifestó la exsenadora, Ordóñez no se hizo presente "porqué se le olvidó".



Agregó que es necesario que no dilate las diligencias para que se retracte de los señalamientos en su contra.



"Me cansé que este diciendo que yo soy de las Farc, que soy guerrillera, terrorista, que soy candidata del partido que todavía no existe, él tiene que venir a presentar las pruebas de que yo soy todo eso", señaló la exsenadora.



La cita fue programada para el próximo 2 de junio, fecha en la que se espera logren un acuerdo de conciliación.