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Blu Radio  / Política  / Fueron muy pocos, pero fortaleció la democracia: abogado de Petro por 120 trinos sobre software

Fueron muy pocos, pero fortaleció la democracia: abogado de Petro por 120 trinos sobre software

El jurista justificó las constantes alertas del presidente en sus redes sociales, asegurando que no son ataques a la democracia, sino un llamado al cumplimiento de la ley.

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