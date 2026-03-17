Fueron muy pocos, pero fortaleció la democracia: abogado de Petro por 120 trinos sobre software

En medio de una intensa controversia jurídica y política, la defensa del presidente Gustavo Petro, liderada por el abogado Alejandro Carranza se refirió en Mañanas Blu sobre la polémica que existe sobre el sistema electoral colombiano y las críticas al presidente Petro tras realizar al menos 120 trinos del tema.

El jurista justificó en Mañanas Blu con Camila Zuluaga las constantes alertas del presidente en sus redes sociales, asegurando que no son ataques a la democracia, sino un llamado al cumplimiento de la ley.

Carranza reveló que un juez de tutela determinó recientemente que las "aseveraciones que hizo el presidente sobre las alertas y las alarmas tienen sustento”, lo que impide que el mandatario sea censurado o silenciado.

“Realmente debieron haber sido al menos unos 500 trinos. 120 fueron muy pocos, pero con 120 lo que se hizo fue fortalecer la democracia”, sostuvo el abogado Carranza,argumentando que gracias a esas alertas se movilizaron un millón de testigos electorales para vigilar las urnas.



"El presidente Petro lo que ha hecho es públicamente generar un debate advirtiendo: señor registrador, usted tiene que cambiar ese software porque desde 2018 le dieron la orden. Lo que el presidente está diciendo es que cumplan el fallo del Consejo de Estado", aseveró Carranza.

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