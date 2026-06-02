Germán Córdoba renuncia a la dirección nacional de Cambio Radical

El Comité Central de Cambio Radical aceptó la renuncia de Germán Córdoba a la dirección nacional de ese partido, Córdoba había asumido ese rol desde el año 2018.

“El Comité Central decidió que, hasta tanto se realice la Convención Nacional del Partido Cambio Radical —instancia encargada de elegir en propiedad al director nacional—, la dirección del partido será ejercida de manera colegiada por los doctores Enrique Vargas Lleras y Fuad Char Abdala”, señaló el partido.

Esta decisión se toma dos días después de la primera vuelta de las elecciones presidenciales para las cuales Cambio Radical dejó en libertad a su militancia, permitiéndoles apoyar la candidatura de Paloma Valencia o de Abelardo de la Espriella, pero, en ningún caso, la decisión Iván Cepeda.

“El Comité Central destacó y agradeció el trabajo adelantado por el doctor Germán Córdoba Ordóñez durante su gestión como director nacional del partido, cargo que desempeñó desde el 31 de agosto de 2018 hasta la fecha”, dice Cambio Radical.



Para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales este partido ya anunció que apoyará la candidatura de Abelardo De La Espriella.