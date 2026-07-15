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Blu Radio  / Política  / Gobierno De La Espriella e Israel definen eliminación de visa y embajada en Jerusalén

Gobierno De La Espriella e Israel definen eliminación de visa y embajada en Jerusalén

El gobierno entrante de Abelardo De La Espriella restablecerá relaciones con Israel.

Gobierno De La Espriella e Israel definen eliminación de visa.jpg
El Gobierno de Colombia y el de Israel.
Foto: suministrada.
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 15 de jul, 2026

El próximo 7 de agosto, una vez se posesione el presidente electo Abelardo De la Espriella, se retomarán las relaciones diplomáticas y comerciales con Israel. Así lo anunció Gideon Saar, quien es el ministro de relaciones exteriores israelí.

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La decisión se tomó tras una reunión Saar con el canciller colombiano, Omar Bula.

“Trazamos una hoja de ruta detallada para el restablecimiento pleno e inmediato de las relaciones diplomáticas y económicas entre ambos países, inmediatamente después de la posesión del presidente Abelardo De La Espriella el próximo 7 de agosto”, anunció el ministro israelí.

En el mismo sentido se acordó la eliminación del requisito de visa.

“Ambos países designarán embajadores de manera inmediata, luego de que estos fueran llamados a consultas en junio de 2024. Colombia abrirá una embajada en Jerusalén, capital de Israel, y el Ministerio de Relaciones Exteriores brindará toda la asistencia necesaria para ese propósito. Acordamos eliminar de manera recíproca el requisito de visa entre ambos países”, agregó Saar.

Es importante recordar que el presidente Gustavo Petro decidió romper relaciones con Israel, en 2024. En ese momento el mandatario dijo que Colombia no podía ser cómplice del genocidio, haciendo referencia a Gaza.

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