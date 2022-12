Gobierno no puede hacer triquiñuelas para aprobar circunscripciones: Vargas Lleras

El candidato presidencial y ex vicepresidente Germán Vargas Lleras salió al ruedo en medio de la polémica por la aprobación o no de las 16 circunscripciones de paz.

“Fui presidente del Senado. Me tocó manejar e interpretar el reglamento del Congreso. El número de miembros del Senado son 102 y si aceptáramos la tesis que hay tres sillas vacías, el quórum ahora es de 99, aún si aceptáramos esa tesis, la mitad de 99 son 49.5 y la norma habla de la mitad de los miembros más uno. Eso daría 50.5 de manera y el reglamento del Congreso exige que sean 51, votos que no tuvieron, llegó a 50”, aseguró Vargas Lleras.



En ese sentido, dijo que el Gobierno Nacional no puede promulgar ese acto legislativo y le pidió “que no caiga en las triquiñuelas del señor Roy Barreras y del ministro del Interior”.



“Además, ese acto legislativo también está viciado porque hace una semana no logró las mayorías necesarias y en un tema tan controvertido como 16 cururles adicionales, bien haría el Gobierno en presentarlo nuevamente en la próxima legislatura aún con mensaje de urgencia y no dejar viciada una decisión de esta envergadura”, finalizó.

