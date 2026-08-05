Gobierno Petro revoca reconocimiento de negociador de paz a alias 'Gafas' y otros cabecillas

El presidente Gustavo Petro firmó una resolución por medio de la cual le retira a ocho cabecillas de las disidencias de las Farc el reconocimiento de negociadores en la mesa que se adelanta con el Gobierno. Es importante recordar que este proceso empezó en 2023 y para ello fueron reconocidos algunos jefes disidentes como negociadores.

En la lista aparece Alexander Farfán Suarez, quien es conocido con el alias de 'Gafas' y fue capturado durante la operación jaque, en 2008, sin embargo, volvió a delinquir y ahora hace parte de las disidencias. Otros de los cabecillas que hacen parte de la lista son Ciro Alfonso Romero, quien es conocido con el alias de 'Willy', y es responsable por casos de extorsión en la frontera con Venezuela.

Disidencias de las FARC. Foto: imagen de archivo, EFE.

"Que mediante la Resolución 307 de 2023, Resolución 419 de 2023 y Resolución 019 de 2024 fueron reconocidos como miembros representantes: Ramiro Pinzón Novoa, Ciro Alfonso Romero Ospina, y Guido Mauricio Ortiz Murillo, respectivamente. No obstante, el reconocimiento como miembros representantes y su participación en actividades de la Mesa de Diálogos de Paz, actualmente no se constata una voluntad de continuar apoyando el proceso, por lo que se hace necesario revocar sus designaciones", señala la resolución.

En otros casos la revocatoria se da porque se presume que algunos de ellos fallecieron.



"Que mediante la Resolución 253 de 2023 y la Resolución 222 de 2024 fueron reconocidos como miembros representantes Yenimahr Nasare García y Andrés Orlando Ayala Garzón. Pese a que participaron en actividades de la Mesa de Diálogos de Paz, se hace necesario revocar sus designaciones, toda vez que se presume estas personas se encuentran fallecidas", se lee en el documento.

Disidencias de las Farc Foto: AFP, referencia

También aparece el nombre de Jaime Muñoz Dorado, quien es conocido como 'Sebastián', y es jefe de una estructura de las disidencias en el Cauca. En el mismo sentido se ordena trasladar la decisión a la Fiscalía para que se levante la suspensión de la orden de captura.

"Por intermedio de la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, comunicar la presente Resolución a la autoridad correspondiente para lo de su competencia, en el marco de la Ley 418 de 1997, modificada y prorrogada por la Ley 2272 de 2022, y el Decreto No. 1081 de 2015, para el levantamiento de la suspensión de las órdenes a que haya lugar.", dice la resolución.