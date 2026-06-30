Gremios económicos respaldan a Miguel Gómez tras su designación como ministro de Hacienda

Las primeras reacciones al nombramiento de Miguel Gómez Martínez como ministro de Hacienda del gobierno del presidente electo Abelardo De La Espriella estuvieron marcadas por mensajes de respaldo de gremios empresariales y representantes de las regiones, que destacaron su experiencia en el sector público y privado y expresaron expectativas sobre el manejo de la economía.

La Federación Nacional de Departamentos aseguró que recibe "con confianza" la designación de Gómez Martínez y destacó que, además de su trayectoria, ha sido un servidor público comprometido con el fortalecimiento institucional, la responsabilidad fiscal y el desarrollo del país.

La entidad manifestó que esa visión será clave para fortalecer el trabajo conjunto entre el Gobierno Nacional y las regiones, al tiempo que expresó su disposición para trabajar de manera articulada con la nueva administración.

Desde la Federación Nacional de Departamentos recibimos con confianza el nombramiento de

Miguel Gómez Martínez, como ministro de Hacienda y Crédito Público del presidente electo @ABDELAESPRIELLA.



Más que un economista, reconocemos en él a un servidor público íntegro que ha… https://t.co/UcFNRuqvy9 — FND - Federación Nacional de Departamentos (@FNDCol) June 30, 2026

Por su parte, la presidenta de Acolgen, Natalia Gutiérrez, felicitó al nuevo ministro y afirmó que espera que su gestión contribuya a fortalecer la estabilidad económica, generar confianza para la inversión y crear condiciones favorables para impulsar el crecimiento y el desarrollo del país.



Felicitamos a Miguel Gómez (@migomahu) por su designación como Ministro de Hacienda y Crédito Público por parte del presidente electo, @ABDELAESPRIELLA. Le deseamos éxitos en esta importante responsabilidad y confiamos en que su gestión contribuirá a fortalecer la estabilidad… https://t.co/xG3JfoG2Qn — Natalia Gutierrez (@NGutierrezJ) June 30, 2026

En el mismo sentido se pronunció la presidenta de AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, quien señaló que el Ministerio de Hacienda será una de las carteras más importantes del próximo gobierno para recuperar la confianza y la credibilidad económica. Además, aseguró que el gremio está dispuesto a aportar en temas relacionados con las finanzas públicas, la sostenibilidad fiscal y la atracción de inversión.

El presidente electo oficializó este martes el nombramiento a través de sus redes sociales. En su mensaje destacó la experiencia de Gómez Martínez y aseguró que su llegada al Ministerio de Hacienda marcará el inicio de una etapa enfocada en la disciplina fiscal, la transparencia y el manejo responsable de los recursos públicos.

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"Los grandes desafíos exigen experiencia, carácter y convicción", escribió De la Espriella, quien afirmó que el nuevo ministro entiende que "cada peso de los colombianos debe administrarse con responsabilidad" y sostuvo que la confianza será la base para fortalecer la economía.

Miguel Gómez Martínez se convierte así en el segundo integrante confirmado del gabinete del presidente electo, después del anuncio del excongresista Rodrigo Lara como ministro del Interior.