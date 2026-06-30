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Blu Radio  / Política  / Miguel Gómez Martínez será ministro de Hacienda de Abelardo De la Espriella

Miguel Gómez Martínez será ministro de Hacienda de Abelardo De la Espriella

El excongresista Miguel Gómez será el segundo nombramiento que anunciará Abelardo De la Espriella.

Miguel Gómez Martínez
Miguel Gómez Martínez
Foto: cortesía Fasecolda
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 30 de jun, 2026

Miguel Gómez Martínez va a ser el ministro de Hacienda de Abelardo De la Espriella.

La decisión será anunciada en las próximas horas por medio de las redes sociales del presidente electo.

Gómez Martínez fue congresista pero también ha sido presidente de Asocolflores y de Bancóldex.

367877_Miguel Gómez // Foto: Fasecolda
Miguel Gómez // Foto: Fasecolda

Es importante recordar que en un principio se había evaluado la posibilidad de nombrar a una mujer en el ministerio de hacienda y se evaluaron varios nombres.

Sin embargo, el presidente electo y su equipo se habrían inclinado por Gómez Martínez.

Este será el segundo anuncio que hará Abelardo De la Espriella sobre su gabinete, pues a finales de la semana pasada anunció la designación del excongresista Rodrigo Lara como ministro del interior.

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