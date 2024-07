Gustavo Bolívar se queja porque Diosdado Cabello lo bloqueó en X

El director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, se pronunció a través de sus redes sociales por los resultados de las elecciones en Venezuela y se quejó porque Diosdado Cabello lo bloqueó.

Bolívar, que ha defendido al régimen de Nicolás Maduro, quien se proclamó presidente este domingo por cuenta del anuncio del CNE que lo dio como vencedor por encima de Edmundo González, pidió que se haga un recuento de votos.

“El recuento de votos en presencia de delegados internacionales es el único camino para despejar las dudas de la oposición”, expresó Bolívar.

Además, se quejó porque el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, lo bloqueó en la red social de X, quien también envió un mensaje a la oposición después de que se desarrollara la jornada electoral.

El señor Diosdado Cabello me bloqueó.



El recuento de votos en presencia de delegados internacionales es el único camino para despejar las dudas de la oposición. #PresidencialesVe2024 pic.twitter.com/h7tsIgUqCb — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) July 29, 2024

“Son repetitivos y previsibles, cantaron fraude antes de las elecciones, dijeron que el único conteo es el que ellos hagan, llaman a tomar los centros con violencia, harán llamado a los militares, atacarán las embajadas de Venezuela en el exterior, igual nosotros venceremos”, puntualizó Cabello.

Cabe recordar que este fin de semana, Bolívar defendió precisamente a lo que él llamó uno de los sistemas electorales “más sólidos, confiables e invulnerables”, el mismo sistema al que gran parte del mundo pide que haya transparencia y veeduría ajena al régimen para validar los resultados.

“Lo cierto es que si la oposición no alcanza las mayorías no es por fraude. El sistema electoral venezolano es de los más sólidos, confiables e invulnerables. Si no lo fuera, la oposición no hubiera obtenido mayorías en la Asamblea Nacional en el pasado y Maduro no estaría preocupado, batiéndose en campaña día y noche”, declaró el director de Prosperidad Social.