Hay diferencias, pero vamos para el mismo lado: Carlos F. Galán niega fracturas en Nuevo Liberalismo

En diálogo con Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire, el concejal de Bogotá y vocero del Nuevo Liberalismo , Carlos Fernando Galán, habló sobre las posibles fracturas que habría en el interior de la colectividad, que tan solo hace pocas semanas recibió la personería jurídica por parte de la Corte Constitucional.

Los rumores de división en el Nuevo Liberalismo se dieron luego de que los líderes del partido como Iván Marulanda, César Pardo, Carlos Arcesio Paz, Arturo Sarabia y Alfonso Valdivieso renunciaron al Consejo Nacional porque, al parecer, tuvieron diferencias con las nuevas directivas del movimiento.

El concejal Carlos Fernando Galán, hijo de Luis Carlos Galán, fundador del Nuevo Liberalismo, aseguró que, si bien hay discrepancias, no considera que haya crisis, pues todos los miembros apuntan hacia un mismo objetivo.

“No creo que sea una crisis, no creo que sea una fractura, es una discrepancia que no afecta el desarrollo del partido. (…) Hay diferencias y hay debates como es normal, pero todos estamos empujando para el mismo lado”, señaló en BLU Radio.

Galán añadió que el objetivo del partido es trabajar como una alternativa para el país, con propuestas y no como oposición de Petro y Uribe.

“Queremos trabajar en una fuerza que represente una alternativa con contenido. La gente está esperando qué le proponemos al país, qué ideas liberales representa el Nuevo Liberalismo”, afirmó.

