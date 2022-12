Hija de Aida Merlano respondió sobre lujoso reloj Cartier y iPhone 11 que mostró

Durante la transmisión del Facebook Live de Mañanas BLU con Aida Victoria Manzaneda Merlano, varios espectadores advirtieron que la joven de 20 años portaba un lujoso reloj Cartier y un iPhone 11. Preguntada por los costosos artículos, ella rindió explicaciones.

“Efectivamente tengo un reloj Cartier, un balloon blue, y sí, tengo el iPhone 11. A mí la Fiscalía me incautó mi teléfono anterior y lo que dije fue ‘voy a aprovechar entonces que me tengo que comprar otro teléfono y me compro este nuevo y cuando la Fiscalía me entregue el mío, pues lo vendo'”, indicó la hija de fugada excongresista.

Preguntada por el origen de los recursos, si el dinero de la política alcanzaba para dichos lujos, la joven respondió que Aida Merlano tenía otras ocupaciones.

“Lo que pasa es que mi mamá

no únicamente se dedicaba a la política”, sostuvo.

“Tampoco le pedía a mi mamá su declaración de renta ni que me dijera exactamente qué hacía, pero yo sí sé que mi mamá tenía otros negocios porque en ciertos momentos la vi reunida con otro tipo de gente y hablando de otro tipo de cosas”, agregó.

Aida Victoria Manzaneda Merlano aseguró que dichos negocios eran legales.

