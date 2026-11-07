Iván Cepeda explica foto con Deyci Jiménez: asegura que fue durante una entrevista

El senador y excandidato presidencial Iván Cepeda se pronunció sobre una fotografía que comenzó a circular en redes sociales, en la que aparece junto a Deyci Jiménez Ramírez, la mujer que ha señalado al expresidente Gustavo Petro por un presunto intercambio de contratos públicos a cambio de servicios sexuales. En la imagen también aparecen Juan Alberto Sánchez Marín, productor independiente que prestaba servicios al canal iraní HispanTV, y otra mujer, en las instalaciones del Congreso de la República. El congresista aseguró que corresponde a una entrevista que concedió al medio iraní en mayo de 2025.

De acuerdo con información divulgada por El Tiempo, Cepeda explicó que el encuentro tuvo lugar el 13 de mayo de ese año, luego de recibir una invitación del canal para conversar sobre la participación de los jóvenes en la política y el papel de los sectores alternativos. Según su versión, Jiménez hacía parte del equipo de producción que llegó a realizar la entrevista y contaba con la acreditación correspondiente para ingresar al Congreso.

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Blu Radio intentó comunicarse con el senador de manera independiente; sin embargo, no hubo respuesta. El senador también aseguró a El Tiempo que no conocía previamente a las personas que integraban el equipo del medio de comunicación y que la fotografía se tomó exclusivamente en el marco de esa actividad periodística. Como respaldo de su explicación, envió al medio la invitación formal que recibió de HispanTV, firmada por Juan Alberto Sánchez Marín, quien estuvo a cargo de conducir la entrevista.

Precisamente, Sánchez Marín aparece en otro episodio relacionado con este caso. Según El Tiempo, el productor fue quien expidió una certificación de experiencia laboral a nombre de Deyci Jiménez, documento que posteriormente habría sido utilizado por la joven para acreditar experiencia y acceder a un contrato en el Congreso de la República. Sin embargo, HispanTV se desmarcó de esa certificación y aseguró que nunca autorizó su expedición. Además, informó que dio por terminado el vínculo contractual que mantenía con Sánchez Marín y aclaró que Jiménez nunca tuvo una relación laboral ni contractual con ese medio de comunicación.



La fotografía de Cepeda se conoce después de que también circularan imágenes de Jiménez junto a la entonces senadora María José Pizarro. La congresista reconoció que conoció a la joven durante el periodo en que estuvo al frente de la Primera Vicepresidencia del Senado, dependencia en la que Jiménez tuvo un contrato.

La aparición de estos registros continúa generando preguntas sobre los contactos que Jiménez habría tenido en el Congreso y otras entidades del Estado durante los últimos cinco años. Esto, luego de que la joven asegurara que habría trabajado en distintas instituciones por recomendación del expresidente Gustavo Petro, tanto durante su paso por el Congreso como después de su llegada a la Presidencia. Entre las entidades mencionadas están la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y el Ministerio del Interior, donde habría tenido vínculos laborales durante la gestión de Armando Benedetti como jefe de esa cartera.