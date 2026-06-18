La Casa de la Constitución abrió sus puertas: un espacio para defender la democracia y el diálogo

Fue inaugurada la Casa de la Constitución, una iniciativa ciudadana que busca convertirse en un escenario permanente para el diálogo, la formación y la reflexión sobre los desafíos institucionales que enfrenta Colombia. El proyecto surge de la convicción de que la democracia no se protege únicamente desde los tribunales o las instituciones del Estado, sino también a través de la participación activa de la ciudadanía.

Por ello, la Casa de la Constitución abrirá espacios para debatir temas como la separación de poderes, la independencia judicial, la libertad de prensa, las garantías electorales, los derechos fundamentales y el fortalecimiento de las instituciones democráticas.

La apertura estuvo acompañada por un encuentro liderado por jóvenes provenientes de distintos sectores académicos, sociales y profesionales, quienes han asumido la defensa de la Constitución como una causa ciudadana y generacional. Los organizadores aseguran que el objetivo es promover la construcción de consensos y fortalecer el respeto por las reglas democráticas en un momento de alta polarización política y de discusión sobre eventuales reformas constitucionales.

Corte Constitucional // Foto: cortesía Rama Judicial

Durante la presentación de la iniciativa, el abogado Mauricio Pava afirmó que la defensa de la Constitución pasa por el respeto a los mecanismos democráticos y a los resultados electorales: “No se respeta la Constitución si se pone en riesgo o no se reconocen los resultados electorales, si se guarda silencio frente a posibilidades de incendiar el país o de bloquearlo. La democracia exige respetar el método, respetar las reglas de juego y eso es lo que vamos a hacer en esta casa”, señaló.



Por su parte, la excandidata vicepresidencial Edna Bonilla indicó que la iniciativa también busca respaldar acciones ciudadanas encaminadas a proteger la Constitución: “Existe el riesgo de la citación o del llamamiento a una Asamblea Nacional Constituyente, y lo que estamos diciendo es, tenemos un comité que protege es Constitución y lo hacemos a través de las firmas”, manifestó.

Con esta apuesta, los promotores esperan que la Casa de la Constitución se consolide como un espacio abierto para el intercambio de ideas, la participación ciudadana y la defensa de los valores democráticos que sustentan el orden institucional del país.