La promesa a Miguel Uribe por la que De La Espriella habría renunciado a la Presidencia

El Premio al Líder Valiente 2026 fue entregado este miércoles al presidente Abelardo De La Espriella de manos de la familia de Miguel Uribe Turbay. Durante la ceremonia, el jefe de Estado aseguró que “no descansará” hasta que los culpables paguen por el magnicidio.

El padre del senador, Miguel Uribe Londoño, le agradeció al presidente por su labor y el trabajo que ha hecho en el caso de su hijo, reitarando que, según él, todo pasó “por culpa de Gustavo Petro”. Por eso, De La Espriella recordó que, en campaña, prometió que, si él hubiese sobrevivido, se habría retirado para unirse a trabajar de su lado para que llegara a la Presidencia.

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“Él, ese líder, estoy seguro de que ese gran patriota habría sido un gran presidente, Miguel. Y te lo dije cuando te visité en la clínica y él estaba en su lecho de enfermo. Y en medio de mi aspiración presidencial te dije, si Miguel se levanta de esa cama, yo salgo a hacerle campaña y abandono mi campaña”, dijo el presidente.

Una promesa por la que el presidente no habría llegado al cargo, pues consideraba que su labor habría sido ayudarle a él para que fuese el presidente de Colombia. Sin embargo, según Londoño, el país “eligió correctamente” al haber votado por él.



“El crimen no va a quedar en la impunidad en este Gobierno y su Gobierno va a hacer todos los esfuerzos para dar con todos los responsables incluso quienes dieron la orden. Si es necesario, como se ha venido haciendo, acudir a otros países para dar con los culpables, lo vamos a seguir haciendo como corresponde. Vamos a cambiar e intercambiar inteligencia con organismos internacionales”, reiteró.

Además, hizo un llamado a honrar la memoria de Miguel Uribe y sugirió que una plaza del país lleve su nombre para toda la eternidad por su trabajo.