En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Fondo Milagro
Fomag
Lionel Messi
Selección Colombia
WhatsApp Turismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Política  / La promesa a Miguel Uribe por la que De La Espriella habría renunciado a la Presidencia

La promesa a Miguel Uribe por la que De La Espriella habría renunciado a la Presidencia

El presidente reiteró que "no descansará" hasta que los culpables del magnicidio de Miguel Uribe paguen por este crimen durante su mandato.

Abelardo De La Espriella y Miguel Uribe
Abelardo De La Espriella y Miguel Uribe //
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 7 de oct, 2026

El Premio al Líder Valiente 2026 fue entregado este miércoles al presidente Abelardo De La Espriella de manos de la familia de Miguel Uribe Turbay. Durante la ceremonia, el jefe de Estado aseguró que “no descansará” hasta que los culpables paguen por el magnicidio.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

El padre del senador, Miguel Uribe Londoño, le agradeció al presidente por su labor y el trabajo que ha hecho en el caso de su hijo, reitarando que, según él, todo pasó “por culpa de Gustavo Petro”. Por eso, De La Espriella recordó que, en campaña, prometió que, si él hubiese sobrevivido, se habría retirado para unirse a trabajar de su lado para que llegara a la Presidencia.

Últimas noticias

Miguel Uribe Londoño
Política

Miguel Uribe Londoño calificó el asesinato de su hijo como un "crimen de Estado"

Presidente Abelardo De La Espriella y Altus Baquero.
Política

De La Espriella ordenó reversar contratación de exmagistrado Altus Baquero en MinInterior

Publicidad

“Él, ese líder, estoy seguro de que ese gran patriota habría sido un gran presidente, Miguel. Y te lo dije cuando te visité en la clínica y él estaba en su lecho de enfermo. Y en medio de mi aspiración presidencial te dije, si Miguel se levanta de esa cama, yo salgo a hacerle campaña y abandono mi campaña”, dijo el presidente.

Una promesa por la que el presidente no habría llegado al cargo, pues consideraba que su labor habría sido ayudarle a él para que fuese el presidente de Colombia. Sin embargo, según Londoño, el país “eligió correctamente” al haber votado por él.

“El crimen no va a quedar en la impunidad en este Gobierno y su Gobierno va a hacer todos los esfuerzos para dar con todos los responsables incluso quienes dieron la orden. Si es necesario, como se ha venido haciendo, acudir a otros países para dar con los culpables, lo vamos a seguir haciendo como corresponde. Vamos a cambiar e intercambiar inteligencia con organismos internacionales”, reiteró.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Además, hizo un llamado a honrar la memoria de Miguel Uribe y sugirió que una plaza del país lleve su nombre para toda la eternidad por su trabajo.

Relacionados

Miguel Uribe Turbay

Abelardo De La Espriella

Publicidad

Publicidad

Publicidad