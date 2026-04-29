En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Instituto de Cancerología
Colpensiones
Papa León XIV
Atentados Cauca

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Política  / La salida no es silenciar a Petro: Esmeralda Hernández por alertas sobre sistema electoral

La salida no es silenciar a Petro: Esmeralda Hernández por alertas sobre sistema electoral

Según la legisladora, las medidas cautelares que ordenan al mandatario retirar denuncias en sus redes sociales sobre presuntas irregularidades en el sistema electoral es un acto de censurar.

PETRO-GUSTAVO-APROBACION.jpg
Presidente Gustavo Petro
Foto: Presidencia de la República
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 29 de abr, 2026

La senadora por el Pacto Histórico, Esmeralda Hernández, defendió la acción de tutela interpuesta contra las medidas cautelares del Tribunal de Cundinamarca que ordenan al presidente Gustavo Petro retirar denuncias sobre presuntas irregularidades electorales de sus redes sociales.

La legisladora dijo en Mañanas Blu con Camila Zuluaga que esta decisión judicial constituye un acto de censura que ignora antecedentes probados de fallos en el sistema.

"La salida no es en un país democrático, en un estado social de derecho, silenciar al presidente. Es legítimo que se den las alertas, que se haga el debate y que finalmente se resuelva el problema de cara a darle transparencia al pueblo colombiano", indicó Hernández.

Asimismo, sostuvo que las advertencias del mandatario no carecen de fundamento.

"Lo que hace el presidente es advertir que se están omitiendo obligaciones para garantizar la transparencia y que estamos ante un presunto un posible fraude electoral", explicó.

Además, señaló que en las elecciones recientes se detectaron inconsistencias entre los formularios E14 y E24, lo que permitió al Pacto Histórico recuperar tres curules en la Cámara de Representantes durante el proceso de escrutinio.

Cuestionamientos a la Registraduría

Publicidad

La senadora rechazó las acusaciones de la Registraduría que vinculan las declaraciones presidenciales con hechos de orden público, como los ocurridos en Gamarra.

"La Misión de Observación Electoral ha advertido de manera reciente también que hay una 'caja negra' para describir la opacidad del sistema que está a cargo de la Registraduría", enfatizó.

Durante la entrevista, se cuestionó si el presidente debería ser más cauto en sus comunicaciones para evitar desinformación. Hernández respondió que Petro "actúa con rigor y responsabilidad democrática".

Publicidad

Escuche la entrevista:

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Noticias de hoy

Gustavo Petro

Publicidad

Publicidad

Publicidad