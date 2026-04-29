Dolorosos falsos positivos se vuelven a convertir en combustible político a un mes de las elecciones

El asesinato de civiles a manos de integrantes del Ejército para ser presentados como guerrilleros muertos en combate, es uno de los peores crímenes que han manchado a las instituciones legalmente constituidas en el marco del prolongado conflicto armado colombiano.

La dolorosa cifra que hasta ahora conocíamos los colombianos de las personas asesinadas bajo esa terrible modalidad era de 6.402, número que se convirtió en una bandera política de la izquierda en contra del expresidente Álvaro Uribe y su política de seguridad democrática, debido a que hay un incremento exponencial de esa abominable práctica entre 2001 y 2008.

La novedad esta semana es que la JEP reajustó dramáticamente al alza esa cifra y amplió el periodo de estudio, encontrando 1.400 nuevos homicidios cometidos por miembros de la Fuerza Pública bajo la modalidad de los “falsos positivos”: dicen las bases de datos de la Jurisdicción Especial de Paz que fueron 7.837 personas asesinadas entre 1990 y 2016, es decir, 12 años antes del inicio del gobierno de Álvaro Uribe y seis años después de su finalización.

Sin embargo, el tema se convirtió de nuevo en combustible político a un mes de las elecciones, luego de que la candidata presidencial Paloma Valencia hubiera anunciado el pasado sábado en Santa Rosa de Osos que le había ofrecido al expresidente Álvaro Uribe ser su ministro de Defensa, en caso de que ella gane la Presidencia.



El primero en expresar su desacuerdo con esa posibilidad fue la propia fórmula vicepresidencial de Valencia, Juan Daniel Oviedo, quien argumentó que el país no quiere regresar al pasado, aunque matizó diciendo que respeta el anuncio y lo atribuyó seguramente a que fue un anuncio de campaña.

Luego vino la arremetida del candidato presidencial de la izquierda, Iván Cepeda, quien aprovechó la cifra de la JEP y su animadversión contra el expresidente Alvaro Uribe para arremeter en contra de su contrincante Paloma Valencia, diciendo: “7.837 falsos positivos. ¿Y cuándo será juzgado por crímenes contra la humanidad Alvaro Uribe Vélez, candidato a ministro de Defensa?”.

Paloma Valencia les respondió tanto a Iván Cepeda como a Juan Daniel Oviedo: a Cepeda le dijo que sería indigno para ser presidente porque le achacó la responsabilidad política de la arremetida terrorista de las disidencias en el suroccidente del país por haber sido uno de los principales impulsores de la “Paz Total”.

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Sin mencionar a Juan Daniel Oviedo, Paloma Valencia también afirmó que si es elegida, ella será la presidenta y por lo tanto ella tomará las decisiones sobre a quiénes nombra como ministros y defendió el ofrecimiento del ministerio de Defensa al expresidente Alvaro Uribe, aunque dijo que así como habría ministros uribistas en su gabinete, también habrá ministros de centro.

Ante un hecho tan doloroso como los “falsos positivos”, los colombianos deberíamos dejar de politizar un hecho aberrante e indignante, para unir voluntades por saber la verdad y para que respondan ante la justicia los máximos responsables.