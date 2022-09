Los congresistas debemos dar ejemplo y no vergüenza: Racero sobre escándalo del senador Álex Flórez

El bochornoso episodio protagonizado en la madrugada de este viernes, 2 de septiembre, por el senador Álex Flórez en un hotel de Cartagena sigue generando todo tipo de reacciones en el país.

Desde Cartagena, durante su paso por el Congreso Nacional de Minería, el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, señaló que este comportamiento no representa al Pacto Histórico, y que a diferencia del senador Flórez, él sí cree que los congresistas deben dar ejemplo.

Aunque haya después rectificado y corregido y pedido disculpas públicas, este no es el proceder del Pacto Histórico, y yo sí creo en lo personal, que los congresistas debemos dar ejemplo y no vergüenza, y que somos los llamados a tener un comportamiento lo más ético posible. Por supuesto, todos cometemos errores, pero el ejemplo ante lo que hagamos hacia afuera, el tratamiento que tenemos ante la Policía no puede ser lo que hizo el senador Flórez dijo

Racero también señaló que se estudia una apertura preliminar del comité de ética para analizar este caso.

“Desde el Pacto Histórico vamos a tramitar un encuentro para mirar si hay una apertura preliminar del comité de ética de los partidos que pertenecemos al Pacto o del partido por el cual se inscribió, después de hacer el debido proceso”, agregó.

El representante a la Cámara indicó que el comportamiento del senador Flórez envía un mal mensaje sobre el respeto que debe existir hacia la fuerza pública.

“Ningún colombiano puede tener algún tipo de irrespeto ante la fuerza pública, pero, especialmente, un congresista (…) Esos episodios lamentables de “usted no sabe quién soy yo”, de que “como soy senador puedo pasar por encima de la ley”, y que “como soy un congresista entonces la ley no me aplica o puedo insultar a la fuerza pública o cualquier otro colombiano”, no deberían pasar, somos categóricos y lamentamos que se haya presentado en el Pacto Histórico”, sostuvo.

